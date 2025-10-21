Фешен и общепит снижают присутствие

В январе — сентябре 2025 года наблюдался умеренный рост деловой активности на рынке уличных торговых площадей, отмечают аналитики. По данным Maris, число новых открытий увеличилось на 21% относительно аналогичного периода прошлого года, а число закрытий возросло в два раза. Эксперты рынка недвижимости ожидают, что до конца года уровень вакантности в сегменте стрит-ритейла сохранится на уровне 5–7%, а рост арендных ставок будет сдержанным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заметно снизилась и активность фэшн-операторов: по итогам 9 месяцев объем спроса сократился на 14%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Заметно снизилась и активность фэшн-операторов: по итогам 9 месяцев объем спроса сократился на 14%

Как подсчитали аналитики Maris, по итогам третьего квартала 2025 года объем вакантных площадей на основных торговых коридорах Санкт-Петербурга составил 8%, на 2,7 п.п. больше относительно показателя третьего квартала 2024 года и на 1,8 п.п. больше четвертого квартала прошлого года. В третьем квартале 2025 года объем вакантных площадей сократился только в торговой зоне Литейного проспекта (на 4,4 п.п. относительно четвертого квартала 2024 года), но уровень вакансии в целом остается в данной локации довольно высоким по сравнению с другими центральными торговыми коридорами. Практически не изменился с начала года объем вакантных торговых площадей в зоне Невского проспекта (прирост составил 0,2 п.п к концу 2024 года). Максимальный рост вакансии отмечен в торговой зоне ул. Белинского (на 13 п.п.).

По информации NF Group, по итогам третьего квартала доля свободных площадей формата стрит-ритейл на Невском проспекте составила 2,9%, что на 1,6 п.п. ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На основном участке Невского проспекта (от Адмиралтейства до площади Восстания) уровень вакантных площадей за год снизился с 3 до 1%. На Старо-Невском проспекте доля свободных площадей за год снизилась на 1,2 п.п.

За 9 месяцев года в крупнейших сегментах стрит-ритейла — общественном питании и fashion-ритейле число закрытий превысило количество открытий. Эксперты Maris говорят, что новых открытий в общепите было на 31% больше относительно аналогичного периода прошлого года. Доля сегмента в валовом объеме спроса выросла на 3 п.п. до 45% (против 42% в 2024 году). Но сальдо прироста общепита в центральных торговых зонах отрицательное: число закрытий на 9% превысило число новых открытий.

Заметно снизилась и активность фешен-операторов: по итогам девяти месяцев объем спроса сократился на 14%. Число закрытий превысило в сегменте количество новых открытий на 39%. В результате доля фешен-сегмента в валовом объеме спроса сократилась на 7 п.п. до 18% против 25% годом ранее. Зато на центральных торговых коридорах города за год увеличился валовый объем доли сувенирных магазинов — 7% против 1% годом ранее и продуктовых магазинов — 9% против 6%, соответственно. Незначительно возросли доли сегментов ювелирных изделий и точек предоставления услуг. При этом сократилось число новых табачных магазинов (с 5% до 2%) и представительств банковской сферы (с 3% до 1%).

В NF Group заметили рост доли арендаторов развлекательного сегмента на Невском проспекте — на 1,5 п.п. с начала года. Число сувенирных магазинов на Невском проспекте за последние пять лет стабильно росло, и к концу сентября 2025 года достигло максимального значения за последние шесть лет — 29, также отмечают в NF Group. Положительную динамику демонстрируют и магазины сладостей: после небольшого спада в 2024 году количество таких магазинов увеличилось до 19, что соотносимо с рекордными значениями 2022–2023 годов.

При этом в сегменте общепита на Невском проспекте закрытий оказалось больше, чем открытий: с января по сентябрь 2025 года появилось восемь гастропроектов, тогда как 11 прекратили работу. Такую динамику аналитики NF Group связывают с дефицитом свободных ликвидных площадок под кафе и рестораны и запретом на веранды, что привело к снижению доли общепита на 1 п.п.

По состоянию на сентябрь 2025 года, по данным NF Group, диапазон арендных ставок на Невском проспекте (включая основную и Старо-Невскую части) находится в пределах 3,2–15 тыс. рублей за кв. м в месяц с учетом НДС.

Анна Лапченко, директор департамента торговой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге, констатирует, что во второй половине 2025 года рынок стрит-ритейла в Петербурге демонстрирует спокойную динамику. Несмотря на то, что этот период традиционно характеризуется повышенной активностью, в текущем году заметен спад деловой активности арендаторов. «Многие компании занимают выжидательную позицию: по итогам двух активных лет и первой половины 2025 года они сосредоточились на оценке эффективности уже открытых точек и анализе продаж. На рынке наблюдается умеренное снижение спроса, что связано с совокупностью факторов — ростом инфляции, увеличением стоимости обслуживания бизнеса, осторожным потребительским поведением и усилением конкуренции со стороны онлайн-каналов»,— обозначает ситуацию на рынке эксперт.

По ее словам, особенно чувствительно сокращение аудитории ощущают fashion-бренды и предприятия общественного питания: на них оказывают влияние как маркетплейсы, предлагающие более доступные цены, так и рост операционных расходов в целом.

Эксперты рынка недвижимости ожидают, что до конца 2025 года текущий уровень активности на рынке сохранится за счет высокого спроса со стороны арендаторов и конкуренции за наиболее ликвидные помещения в ключевых локациях города. «Потребительский спрос на товары и услуги нестабилен от сегмента к сегменту, что продолжит сказываться на высокой ротации, так как не все арендаторы смогут выдержать непостоянство потока покупателей одновременно с высокими ставками. Однако, несмотря на это, ожидается, что вакантность сохранится на низком для рынка уровне 5–7%. Дальнейший рост арендных ставок будет сдержанным»,— резюмирует представитель NF Group.

По мнению старшего директора, руководителя офиса CMWP в Санкт-Петербурге Андрея Амосова, рынок стрит-ритейла пришел в равновесное состояние в части спроса и предложения, вакансия на основных торговых коридорах меняется незначительно в сторону увеличения, но очень несущественно. «Сегмент fashion демонстрирует однозначное снижение, сегмент общепита остается на месте, пробуя новые идеи: кофейня-магазин, ресторан-магазин и тому подобное»,— обозначает тенденции рынка господин Амосов. Эксперт также указывает на сохранение спроса на формат стрит-ритейла со стороны инвесторов: «Это отличная тихая гавань для сбережений, так как проекты в новых жилых комплексах в хороших локациях раскупаются на старте».

