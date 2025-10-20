Региональное СУ СКР показало отсутствие очистных в Барыше Ульяновской области

Следственное управление СКР по Ульяновской области в понедельник вечером распространило «видео осмотра места происшествия» по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), где подозреваемым является задержанный в понедельник бывший вице-премьер правительства региона Владимир Пушкарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото прокуратуры Ульяновской области Фото: фото прокуратуры Ульяновской области

На видео видно, что на огороженной территории, где должны быть размещены объекты очистных сооружений, нет почти ничего кроме котлованов. Работы по реконструкции очистных сооружений следовало завершить в августе 2025 года.

Напомним, в понедельник сотрудниками ФСБ совместно со следователями СУ СКР по Ульяновской области задержан бывший заместитель председателя правительства Ульяновской области Владимир Пушкарев.

По версии следствия, подозреваемый в 2024-2025 годах, «используя служебное положение, обеспечил победу аффилированной ему коммерческой организации в аукционе по реконструкции очистных сооружений в городе Барыше», «кроме того, он давал незаконные указания об увеличении суммы авансирования лоббируемой фирме, а также изменял иные значимые условия контракта в пользу подрядчика».

Сергей Титов, Ульяновск