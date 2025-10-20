В Москве задержан экс-зампред правительства Ульяновской области

В понедельник сотрудниками ФСБ совместно со следователями СУ СКР по Ульяновской области задержан бывший заместитель председателя правительства Ульяновской области Владимир Пушкарев. Видео задержания распространило в понедельник управление ФСБ по Ульяновской области. Официальных сообщений от СУ СКР о задержании бывшего вице-премьера правительства Ульяновской области пока нет. В УФСБ подробности задержания пока также не раскрывают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На видео видно, как сотрудники врываются в помещение и тут же «кладут» подозреваемого на пол, надевают на него наручники, спрашивая, знает ли подозреваемый, за что его задерживают, но тот заявляет, что не знает.

Ранее в понедельник региональное СУ СКР уже сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя регионального правительства. Бывшего вице-премьера подозревают в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, подозреваемый в 2024-2025 годах, «используя служебное положение, обеспечил победу аффилированной ему коммерческой организации в аукционе по реконструкции очистных сооружений в городе Барыше», «кроме того, он давал незаконные указания об увеличении суммы авансирования лоббируемой фирме, а также изменял иные значимые условия контракта в пользу подрядчика».

Фамилию зампреда в официальных сообщениях не раскрывают, однако, по данным источника «Ъ-Волга», близкого к следственным органам, речь идет о бывшем вице-премьере Владимире Пушкареве. 2 сентября на заседании штаба по комплексному развитию региона губернатор Ульяновской области Алексей Русских объявил, что вице-премьер Владимир Пушкарев, курировавший работу минимущества и архитектуры, минЖКХ и строительства, минприроды, минтранса, покинул свой пост.

В СУ СКР отмечают, что «в настоящее время по этому уголовному делу проводятся следственные действия в трех субъектах РФ, изымается значимая документация и иные предметы, имеющие значение для следствия».

Сергей Титов, Ульяновск