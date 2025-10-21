В сентябре продажи новостроек в РФ выросли на 7% год к году

Объем сделок с первичным жильем в России показал рост в сентябре 2025 года. Количество проданных квартир в городах-миллионниках увеличилось на 7% в годовом выражении, до 20,3 тыс. лотов, подсчитали в сервисе «Яндекс Недвижимость». По данным аналитического сервиса Dataflat.ru, в сентябре текущего года общий объем сделок по стране вырос на 7,3% год к году, до 45,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ).

Наибольший прирост фиксируется в Нижнем Новгороде, где продажи за первый месяц осени выросли на 58%, в Ростове-на-Дону — на 55%, в Омске — на 38%. В Москве заключено 6,32 тыс. сделок, что на 6% больше прошлогоднего показателя, следует из данных «Яндекс Недвижимости».

Темпы роста замедлились по сравнению с августом 2025 года, когда рынок вырос год к году на 34%, до 29 тыс. квартир. Такая разница объясняется окончанием действия массовых скидок от застройщиков, сейчас рынок вернулся к более устойчивой траектории роста, считает директор по продажам девелоперской компании «Мангазея» Федор Ушаков.

Дополнительно охлаждают рынок растущие цены на квартиры в новостройках, отмечает директор по продукту «ОМ Девелопмент» Диана Насирова. Средняя стоимость «квадрата» в новостройках в городах-миллионниках достигла в сентябре 191 тыс. руб., увеличившись на 12% за год.

