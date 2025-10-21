Сенаторы проэкзаменовали кандидатов в региональные прокуроры

Комитеты Совета федерации (СФ) по конституционному законодательству и государственному строительству, обороне и безопасности, а также по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 20 октября провели совместное заседание, на котором рассмотрели представление президента для назначения новых прокуроров восьми субъектов РФ. Каждому из них сенаторы задали по одному вопросу.

Заместителя прокурора Рязанской области Екатерину Банникову, которая претендует на руководящий пост в Костромской области, спросили о защите прав участников спецоперации; главу тамбовского надзорного ведомства Александра Гулягина, переходящего на такую же позицию в Астраханской области,— о проблемах ЖКХ; прокурора Тувы Сергея Дябкина, претендующего на аналогичный пост в Якутии,— о борьбе с преступностью; заместителя главы крымской прокуратуры Андрея Кулагина, который сменит господина Гулягина,— о ликвидации очереди «обманутых дольщиков»; заместителя прокурора Вологодской области Владимира Мосина (возглавит ведомство в Брянской области) — о противодействии телефонным мошенникам; прокурора Якутии Максима Попова (перейдет в Калининградскую область) — о защите прав многодетных семей; главу надзорного ведомства в Костромской области Юрия Рываева (станет прокурором Кировской области) — об обеспечении населения медикаментами. Наконец, у заместителя прокурора Красноярского края Дмитрия Седых, который переходит в Еврейскую автономную область, участники заседания поинтересовались мерами по сокращению лесных пожаров.

Полученные ответы сенаторов полностью удовлетворили, и ни один из кандидатов, предложенных президентом, нареканий в свой адрес с их стороны не вызвал. За каждого члены СФ проголосовали единогласно. Результаты состоявшегося обсуждения были переданы спикеру СФ Валентине Матвиенко для информирования главы государства. Напомним, президент принимает кадровые решения в системе прокуратуры после консультаций с верхней палатой.

Андрей Прах