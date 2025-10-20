Венгрия пообещала бороться против закона об отказе от российского газа

Будапешт использует все политические и правовые средства, чтобы не допустить принятия закона об отказе ЕС от российского газа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Они заявили, что нам не следует кормить российскую военную машину деньгами. Умоляю вас, то, что мы, венгры, платим за российскую нефть и российский газ, составляет всего 0,2% ВВП России»,— сказал господин Сийярто на пресс-конференции (цитата по Origo).

Как добавил министр, после остановки поставок российского газа через Украину в январе 2025 года Венгрия потеряла 18 млрд куб. м входящих мощностей. По его словам, из-за вероятного прекращения поставок по «Турецкому потоку» страна лишится еще 9 млрд куб. м газа в год.

Ранее Совет ЕС принял план отказа от поставок газа из России. Согласно нему, запрет на импорт начнет действовать с 1 января 2026 года. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период, который продлится два года.