Аудитория Instagram мигрирует в Telegram и VK

После запрета рекламы в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) российские пользователи начали активную миграцию в другие соцсети. Согласно исследованию Getblogger, с которым ознакомился «Ъ», 32% подписчиков перешли в Telegram, 25% — в VK (MOEX: VKCO), 20% — на YouTube, 11% — на Rutube и 7% — в TikTok.

Объем рекламных бюджетов, перераспределенных с Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) на другие площадки в сентябре-октябре, составил 1,2 млрд руб. Ранее годовой объем рекламы в этой соцсети оценивался в 6,2 млрд руб.

Гендиректор Getblogger Марина Кондрашова отмечает общую тенденцию снижения аудитории в соцсетях: «Более 20% пользователей перестали следить за блогерами вовсе». Среди причин — снижение интереса к контенту и «избыток рекламы».

В пресс-службе цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» сообщили о четырехкратном росте выручки от рекламы на Rutube, не уточняя абсолютных показателей. Представители VK и Telegram на запрос «Ъ» не ответили.

Подробнее — в материале «Ъ» «Реклама прилетела телеграммой».