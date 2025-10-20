Сборная Свердловской области заняла первое место на Чемпионате России по дзюдо

Сборная Свердловской области заняла первое место в медальном зачете личных соревнований на завершившемся в Екатеринбурге чемпионате России по дзюдо, сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России. Команда региона завоевала 12 медалей, из которых шесть — золотые.

Статус чемпионов России подтвердили Камила Бадурова, Сабина Гилязова, Карина Ефимова и Валерий Ендовицкий. Золотые медали также завоевали Ольга Мухина и Михаил Игольников. Серебряные и бронзовые награды получили Ксения Задворнова, Аина Моисеева, Абрек Нагучев, Олеся Ткаченко, Яна Полякова и Валентина Штенцова.

«Впервые в истории российского дзюдо представители одного региона завоевали медали в каждой весовой категории. Такой рекорд поставили наши дзюдоистки»,— отметил президент Федерации дзюдо Свердловской области Сергей Воробьев.

Напомним, чемпионат прошел с 16 по 19 октября во Дворце дзюдо и собрал более 500 участников из 63 регионов страны. Победители получили денежные призы в размере 11 млн руб. от Федерации дзюдо России. Чемпионат стал одним из этапов отбора в национальную команду для участия в Олимпийских играх 2028 года.

Полина Бабинцева