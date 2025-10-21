Смольный увеличил доходы с расходами

Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания Санкт-Петербурга в понедельник, 20 октября, одобрил проект корректировки бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. В сравнении с первоначальным планом города его доходы и расходы увеличатся на 59,5 и 19,4 млрд рублей соответственно. Петербург сократит дефицит на 40,1 млрд рублей. На рабочем совещании правительства губернатор Александр Беглов лестно отозвался о распределителях казны и поделился, что дополнительные 8% доходов, полученные за прошедшие месяцы 2025 года, Петербург направит на социалку.

За 9 месяцев Санкт-Петербург потратил 957,4 млрд рублей

За девять месяцев 2025 года бюджет Петербурга получил 1,53 трлн рублей доходов с приростом в 74,4 млрд рублей. Это дополнительные 8% к аналогичному периоду прошлого года. Уточненный план на текущий год исполнен на данный момент на 75,4%. При этом 97% общих поступлений в казну — это собственные налоговые и неналоговые доходы (975,6 млрд рублей). Платежи по НДФЛ принесли в казну 414,7 млрд рублей (+41,4 млрд). Налоги на прибыль обогатили казну на 277,1 млрд рублей (за аналогичный период прошлого года — 245,2 млрд).

Санкт-Петербург потратил за девять месяцев 957,4 млрд рублей, следует из проекта корректировки. Уточненный план года (1,496 трлн рублей) выполнен на 64%. Это на 107 млрд рублей больше, чем за этот же период годом ранее.

Смольный планирует снизить расходы на создание и содержание городских автостоянок на 284 млн рублей в текущем году. Как пояснила председатель комитета финансов Светлана Енилина, выступая перед членами БФК, это обусловлено повышением тарифов. По ее словам, ранее профильный комитет по транспорту не заявлял, что есть потребность в их повышении.

53,6% плана расхода по Адресной инвестиционной программе на цели развития расходованы за девять месяцев. Это около 124,4 млрд рублей. Штаб Правительственной комиссии по региональному развитию поддержал их предоставление городу в 2025–2029 годах на общую сумму более 40,0 млрд рублей (из них в 2025 году – 22,4 млрд).

Распорядители бюджетных средств демонстрируют высокую эффективность, отметил губернатор.

Социально важные сферы получили увеличение финансирования на 62 млрд рублей. В дорожные фонды пришло 18 млрд рублей, в топливно-энергетический сектор — 9 млрд. За девять месяцев затраты на соцполитику достигли 182,2 млрд рублей, что составляет 74,2% от запланированного объема. При этом более половины суммы (91,6 млрд) направлено на социальную поддержку горожан.

Расходы на поддержку семей с детьми были увеличены на 16% к аналогичному периоду 2024 года. В сфере образования объем расходов составил 231,0 млрд рублей с увеличением на 31,6 млрд. Затраты на ЖКХ возросли на 9,6 млрд рублей, достигнув 56,9 млрд.

Полученные дополнительные средства распределят в основном в рамках социальных проектов. Как уточнили в комфине, на эти деньги повысят зарплату учителей, медиков, воспитателей и др. (+12,7 млрд рублей). На поддержку участников СВО и членов их семей добавят 9,1 млрд рублей. Дополнительную соцподдержку получат и пенсионеры (1,2 млрд рублей).

