Войска Мьянмы заняли колл-центр, где удерживали граждан России

Правительственные войска Мьянмы вернули под свой контроль две военные базы и здание колл-центра KK Park, где в качестве работников незаконно удерживали иностранцев. В их числе были и граждане России.

Как передает Eleven Media, с 17 октября в районе KK Park произошло шесть крупных столкновений с повстанцами. На территории колл-центра нашли 10 тел погибших и 16 единиц оружия, а также 30 приемников спутниковой связи Starlink. Там также находились почти 2,2 тыс. человек, которые работали в колл-центре.

Посольство России в Таиланде сообщало, что иностранцев похищали на территории страны и увозили в Мьянму на работу в колл-центре. 13 октября заведующий консульским отделом Илья Ильин говорил, что там «точно находятся несколько наших сограждан». KK Park находился под контролем повстанцев с 2024 года.

