ФК «Урал» обыграл «Чайку» и поднялся на третье место

Футбольный клуб «Урал» одержал победу над «Чайкой» (Песчанокопское) в рамках 15 тура Pari Первой лиги. Матч проходил в селе Песчанокопское и завершился со счетом 0:1 (0:1) в пользу уральцев.

Единственный год забил нападающий ФК «Урал» Илья Ишков на 17 минуте.

ФК «Урал» набрал 27 очков и поднялся на третье место. В отличие от ближайших конкурентов по турнирной таблице у него одна игра в запасе.

Следующий матч ФК «Урал» проведет 24 октября в Туле, где сыграет против «Арсенала» в 16 туре Pari Первой лиги.

Николай Яблонский