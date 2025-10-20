ФК «Урал» обыграл «Чайку» и поднялся на третье место
Футбольный клуб «Урал» одержал победу над «Чайкой» (Песчанокопское) в рамках 15 тура Pari Первой лиги. Матч проходил в селе Песчанокопское и завершился со счетом 0:1 (0:1) в пользу уральцев.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Единственный год забил нападающий ФК «Урал» Илья Ишков на 17 минуте.
ФК «Урал» набрал 27 очков и поднялся на третье место. В отличие от ближайших конкурентов по турнирной таблице у него одна игра в запасе.
Следующий матч ФК «Урал» проведет 24 октября в Туле, где сыграет против «Арсенала» в 16 туре Pari Первой лиги.