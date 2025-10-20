Глава минздрава Камчатки не попал в новое правительство после выговора от губернатора

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил будущий состав правительства. В списке не оказалось министерства здравоохранения. На прошлой неделе губернатор отчитал врио главы ведомства Олега Мельникова после того, как не смог записаться на прием к терапевту.

Как писало местное издание «Камчатка-Информ», 13 октября губернатор раскритиковал Олега Мельникова на оперативном совещании в правительстве края. По данным регионального СМИ, господин Солодов решил лично проверить работу министерства после жалоб от населения. Глава края дважды позвонил в приемную министра, но не получил ответа. После этого он попытался оперативно записаться на прием к участковому терапевту, но ближайшей датой приема оказалось 27 октября.

«Если я не могу банально к терапевту попасть в течение двух недель, простите, – это безобразие, — цитирует «Камчатка-информ» Владимира Солодова. — В прошлый раз вы говорили, что все в отпуске, потому что лето. Сейчас у нас середина октября».

3 октября врио министра получил от губернатора выговор за низкие показатели вакцинации жителей Камчатки от гриппа, а также за неосведомленность о наличии запасов вакцин. По данным правительства края, профилактическая кампания от гриппа осуществлена лишь на 18%.

Как ранее писал «Ъ», в обновленном правительстве не окажется как минимум трех министров из прошлой команды Владимира Солодова. Свои кресла, в частности, потеряли главы министерств строительства, образования, а также имущественных и земельных отношений.

Инаугурация Владимира Солодова после переизбрания на губернаторский пост состоялась 19 сентября. В связи с этим были приостановлены полномочия правительства края. До того момента Олег Мельников занимал пост министра здравоохранения. Он был назначен на него в июне этого года. Перед этим он работал врио с 27 января, когда Владимир Солодов уволил его предшественника — Александра Гашкова. Та отставка была связана с заражением не менее 50 человек гепатитом в онкологическом диспансере.

Степан Мельчаков