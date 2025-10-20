На Камчатке объявлен новый состав правительства региона

Переизбранный на новый срок губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил новый состав правительства региона. Своих портфелей лишились три заместителя председателя правительства — Павел Ясевич (внутренняя политика), Александра Лебедева (образование) и Сергей Тюлькин (лесхоз, минприроды и ЧС). Также выбыли из команды три министра — Иван Мищенко (имущественные и земельные отношения), Артем Фирстов (строительство) и Александра Короткова (образование).

Должность председателя правительства остается за Юлией Морозовой, вице-губернатором назначена Оксана Герасимова, руководителем администрации — Сергей Меркулов. Их кандидатуры сегодня внесут на согласование в Законодательное собрание Камчатского края.

В списке не оказалось первого вице-губернатора Сергея Нехаева. Официальной информации о причинах этого пока нет.

Гузель Латыпова