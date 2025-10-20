Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Камчатке объявлен новый состав правительства региона

Переизбранный на новый срок губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил новый состав правительства региона. Своих портфелей лишились три заместителя председателя правительства — Павел Ясевич (внутренняя политика), Александра Лебедева (образование) и Сергей Тюлькин (лесхоз, минприроды и ЧС). Также выбыли из команды три министра — Иван Мищенко (имущественные и земельные отношения), Артем Фирстов (строительство) и Александра Короткова (образование).

Должность председателя правительства остается за Юлией Морозовой, вице-губернатором назначена Оксана Герасимова, руководителем администрации — Сергей Меркулов. Их кандидатуры сегодня внесут на согласование в Законодательное собрание Камчатского края.

В списке не оказалось первого вице-губернатора Сергея Нехаева. Официальной информации о причинах этого пока нет.

Гузель Латыпова

Новости компаний Все