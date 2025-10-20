Суд арестовал экс-замглавы администрации Мелеузовского района и мэра Мелеуза

По ходатайству Мелеузовской межрайонной прокуратуры суд арестовал до 17 декабря бывшего заместителя главы администрации района Альберта Таймасова. Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

По мнению следствия, в августе-сентябре этого года заместитель главы администрации района и глава администрации Мелеуза (им является Олег Воробьев) в интересах предпринимателя по фамилии Чернышов предложили руководителю Мелеузовского района Забиру Габдуллину за 200 тыс. руб. заключить договор аренды земельного участка под размещение нестационарного торгового объекта. Глава районной администрации сообщил о предложении в правоохранительные органы, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В отношении Олега Воробьева, который занял пост главы Мелеуза в мае этого года, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он также обвиняется в посредничестве во взяточничестве в крупном размере.

Олег Вахитов