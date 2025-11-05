История в красках

Продукция одного из самых известных британских производителей интерьерных красок, Little Greene, появилась в России в сентябре 2005 года — в магазины компании «Мандерс» поступила первая партия. Сначала продажи шли медленно: клиенты не были знакомы с брендом, палитрой, не понимали, почему эти краски дороже, чем похожая продукция массового спроса. Но дизайнерам и обычным покупателям понравились непростые оттенки, по-разному выглядевшие на стенах в зависимости от освещения, экономичность нанесения, экологичность и устойчивость красок к истиранию. Через полгода объем заказов удвоился, и уже в 2007 году в России продавалась расширенная палитра из 120 цветов, в которой были ставшие культовыми оттенки Slaked Lime, China Clay, Mister David, French Grey, и другие. Сейчас у красок Little Greene в России сотни тысяч поклонников, а продажи за 20 лет превысили 5 млн литров.

Бренд Little Greene относительно молод, хотя корнями уходит в историю лакокрасочного производства Британии. В 2001 году его основал манчестерский химик Дэвид Моттерсхед, купивший фабрику по производству красок в Северном Уэльсе. Название Little Greene подчеркивает связь марки с историческими традициями. В XVIII веке к востоку от Манчестера существовала деревушка с таким названием, о чем свидетельствуют старинные карты. Одна из них, кстати, воспроизводится на банках с краской Little Greene. В документах, датируемых 1773 годом, говорится о небольшой красильной фирме, работавшей на берегу рек Ирк и Ируэлл, которая называлась Little Greene Dye Works. Ее владелец Джошуа Роулендс руководил поставками пигментов и красителей на местные ткацкие фабрики. Во время промышленной революции именно этот район был центром производства хлопчатобумажных тканей. Современная компания Little Greene Paint была основана в непосредственной близости от этого места. «Мы органично переняли бизнес Джошуа Роулендса по разработке цветовой гаммы и его философию бескомпромиссного использования красок. Наша нынешняя штаб-квартира находится чуть дальше по шоссе, располагаясь в самом сердце района с богатой промышленной историей. Основные принципы разработки рецептур и производства наших красок практически не изменились со времен существования красильного завода Little Greene»,— говорит Рут Моттерсхед, дочь основателя и арт-директор бренда. Краски Little Greene изготовляются исключительно на территории Великобритании: на фабрике в Северном Уэльсе делают десять видов базовой краски, а тонируют их на заказ в Манчестере. «Мы по-прежнему выпускаем продукцию в объемах, которые достаточно малы, чтобы измерять ингредиенты в килограммах, а не в тоннах. Большую часть работы выполняют вручную опытные мастера, а не автоматы, даже пробные образцы для выкрасов заливаются в баночки из стеклянного кувшина»,— рассказывает Рут Моттерсхед.

Одно из направлений работы компании, принесшее ее продукции популярность,— воссоздание исторических оттенков. В ассортименте их около полусотни. Колористы бренда сотрудничают с Британским фондом национального наследия National Trust и английским фондом English Heritage. Фонды предоставили им доступ к своим архивам красок и обоев, специалисты Little Greene посещают исторические объекты, находящиеся под опекой этих организаций, и проводят цветовой анализ стен и других архитектурных элементов, а затем воссоздают выбранные оттенки на фабрике. По словам Рут, именно цвета интерьеров XVIII–XX веков пользуются наибольшей популярностью у современных покупателей. Так в коллекции бренда появились оттенки, основанные на палитре беседки Черчилля и окон дома Бернарда Шоу. Некоторые взяты из модных журналов 1960–1970-х. Многие — из интерьеров георгианской и викторианской эпох. Например, для получения оттенка French Grey, бестселлера бренда, берется семь пигментов: синий, красный, зеленый, янтарный и другие. Более простая краска может на первый взгляд показаться похожей, но у нее не будет такой глубины и игры при разном освещении, потому что в более массовой продукции обычно присутствуют один-два пигмента. Краски Little Greene содержат примерно на 40% пигментов больше, чем краски массового спроса. Это придает им непревзойденную глубину, и для покрытия требуется меньшее количество слоев. Little Greene использует только натуральные или экобезопасные синтетические пигменты.

Традиции соединяются с современными трендами. Например, коллекция Color Scales («Цветовые шкалы») позволяет применить технику монохромного погружения в цвет. Цвета сгруппированы в столбцы оттенков — от светлых к насыщенным. Оттенки из разных столбцов можно применять вместе для тональной координации или для поиска сбалансированного контрастного сочетания.

Специалисты Little Greene постоянно работают над улучшением качества своей продукции. Например, технология Intelligent Grip позволяет производить вододисперсионные краски с очень высокой укрывистостью и устойчивостью к истиранию. Они прекрасно ложатся на любой материал: дерево, штукатурку, меламин, плитку, стекло, ПВХ, металлы и пластик. У них настолько высокая адгезия, что никакой подготовки поверхности, в том числе грунтования, не требуется. Краски, изготовленные по технологии Intelligent Grip, в 15 раз прочнее обычных. Они могут быть как матовыми, так и глянцевыми.

Абсолютно матовая эмульсия — еще одна новинка бренда. Эта вододисперсионная краска отличается очень низким уровнем блеска — всего 1–2%. Она создает бархатистую, «меловую» поверхность. Эта краска не содержит летучих органических соединений и на 40% состоит из переработанных материалов. Высококачественная смола связывает все разнородные компоненты краски воедино.

Little Greene стремится сократить количество отходов. Среди коллекций бренда есть, например, Re:mix. В ней 20 матовых цветов с уровнем глянца всего 5%, которые производятся из возвращаемых клиентами остатков краски. Интеллектуальные технологии смешивания, разработанные химиками Little Greene, позволяют вторично использовать около 60 тыс. литров высококачественных органических ингредиентов, а не отправлять их на свалку.

Палитра Little Greene пополняется новыми оттенками. Бренд выпускает и краски outdoor — для террас и фасадов. Рут Моттерсхед говорит, что, работая с цветом каждый день, начинаешь чувствовать, какие оттенки скоро станут популярными. Пандемия ковида, например, привела к тому, что в моду вошел зеленый цвет, поскольку люди стремились на природу, вырос спрос и на теплые, комфортные тона. А сейчас пришло время насыщенных, выразительных и энергичных оттенков. В любом случае каждая баночка краски Little Greene — результат точного расчета и многолетнего опыта химиков и колористов, кредо которых менять не только стены, но и настроение.

