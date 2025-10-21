Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Креативный сектор оброс цифрами

Мониторинг статистики

Росстат расширил свою оценку креативного сектора экономики РФ, впервые рассчитав набор дополнительных показателей, характеризующих развитие «творческого» бизнеса. Анализ статистиков охватил период с 2021-го по 2024 год. Всего подсчет сделан по 31 показателю. «Оценка важна для планирования, анализа и мониторинга развития креативной экономики»,— пояснила “Ъ” значение вышедшей статистики замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. Напомним, власти рассчитывают, что благодаря господдержке вклад «творческого» бизнеса в экономику к 2030 году увеличится до 6% ВВП (см. “Ъ” от 25 июня).

Согласно полученным Росстатом данным (есть у “Ъ”), в 2024 году доля креативного сектора в ВВП РФ была равна 4,1%, или 7,5 трлн руб., после 3,8%, или 6 трлн руб. в 2023 году. Нетто-выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг этой части экономики составила в 2024 году 10,7 трлн руб., увеличившись на 21,6% по сравнению с 2023 годом.

Поясним, что к креативной экономической деятельности отнесены более 50 видов бизнеса (от пошива нательного белья по индивидуальному заказу до деятельности композиторов), охватывающих 16 индустрий. Это «Народные художественные промысла и ремесла», «Арт-индустрия», «Культурное наследие», «Отдых и развлечения», «Мода» (включая ювелирное дело), «Книжное дело», «Исполнительские искусства», «Кино, телевизионные программы и фильмы», «Программное обеспечение», «Видеоигры», «Медиа и СМИ», «Реклама и пиар», «Дизайн», «Архитектура и урбанистика», «Гастрономия» и «Музыка».

Согласно Росстату, среднесписочная численность работников организаций сектора ежегодно растет: в 2024 году она достигла 1,19 млн человек, это на 7,6% больше, чем в 2023-м. Увеличивается и среднемесячная номинальная заработная плата — в прошлом году она выросла на 24,5%, до 143 тыс. руб.

Обращает внимание стремительное увеличение стоимости нематериальных активов креативного сектора (крупных и средних предприятий): в 2024 году она составила 705,8 млрд руб. Это в 1,6 раза выше, чем в 2023 году, и в 3,1 раза, чем в 2022-м. Инвестиции сектора в основной капитал достигли в 2024 году 851,1 млрд руб.— на 40,7% больше, чем в 2023 году, и вдвое выше, чем в 2022-м. При этом, как следует из статистики, уровень инновационной активности в секторе (доля организаций, осуществляющих исследования и разработки, приобретающих машины и оборудование, использующих инжиниринг и маркетинг) невысок: в 2024 году значение показателя составило 13,6%, в 2023-м — 10,7%.

Венера Петрова

