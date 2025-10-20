МИД Венгрии не исключил, что Сийярто летит в Вашингтон обсуждать саммит РФ — США

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 21 октября посетит Вашингтон, подтвердили «Ъ» в МИД Венгрии. Там не исключили, что цель визита господина Сийярто — подготовка саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Скоро станет известно»,— так в МИД Венгрии ответили «Ъ» на вопрос, будет ли обсуждаться подготовка саммита лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время визита главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Вашингтон.

В венгерском внешнеполитическом ведомстве не привели подробностей о том, с кем господин Сийярто планирует встретиться в США.

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти в Будапеште в ближайшие дни. Об этом лидеры объявили по итогам телефонного разговора 16 октября. Главной темой переговоров станет украинское урегулирование.

Что известно о подготовке саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая