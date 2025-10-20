Рубио: встречи России и США важны для урегулирования конфликта на Украине

Предстоящие российско-американские встречи важны для разрешения конфликта на Украине, заявили в Госдепе США по итогам телефонного разговора госсекретаря Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио (справа)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио (справа)

«Госсекретарь подчеркнул важность предстоящих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долгосрочного урегулирования российско-украинской войны в соответствии с видением президента Трампа»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте Госдепа США.

В ведомстве отметили, что министры обсудили «дальнейшие шаги после телефонного разговора между президентом Трампом и президентом Путиным 16 октября».

В МИД России оценили беседу как «конструктивную». Там указали, что стороны обсуждали конкретные шаги «в интересах реализации тех пониманий», которые были достигнуты президентами России и США в ходе их телефонного разговора.

По итогам телефонного разговора, который состоялся 16 октября, Дональд Трамп и Владимир Путин договорились в ближайшее время провести встречу в Будапеште. Как сообщал господин Трамп, главы дипломатических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио начинают подготовку к российско-американской встрече в верхах, которая должна состояться в ближайшие две недели в Будапеште.

Анастасия Домбицкая