Власти сохранят надбавку тарифа РЖД на перевозку пустых вагонов

Индексацию тарифа РЖД на перевозку порожних в размере 10% продлят на 2026 год. Тарифы на контейнерные перевозки будут проиндексированы на 5%.

Проект приказа о продлении надбавки тарифа подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В пояснительной записке написано, что «эффекты от реализации предлагаемых тарифных решений выступают необходимым фактором достижения сбалансированности финансовой модели» РЖД.

Порожний пробег вагонов был проиндексирован на 10% с начала 2025 года. При этом размер базовой надбавки составил 13,8%. Дополнительная индексация вводилась как временная мера.

