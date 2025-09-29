Металлурги уже не вывозят

Ассоциация «Русская сталь» предупредила главу Минпромторга Антона Алиханова о негативных последствиях от индексации тарифа на порожний пробег вагонов и увеличения платы за простой. По оценкам объединения, это грозит металлургам ростом расходов в 2026 году на более чем 12 млрд руб. и может вынудить компании активнее переходить на автотранспорт. В ОАО РЖД отмечают, что порожний пробег тарифицируется ниже экономически обоснованного уровня, а индексация тарифов в сегменте стимулирует операторов оптимизировать логистику.

Отраслевая ассоциация предприятий черной металлургии «Русская сталь» обратилась к главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой не поддерживать инициативы ОАО РЖД по индексации тарифа на порожний пробег вагонов и увеличению платы за простой на путях общего пользования. Копия письма от 15 сентября есть у “Ъ”, его содержание подтвердили в двух крупных металлургических компаниях.

Речь идет о введении дополнительной тарифной надбавки на перевозки порожних полувагонов на 2026 год в 10% и повышении платы за нахождение вагонов на путях общего пользования в десять раз. По оценкам «Русской стали», принятие этих мер увеличит расходы металлургической отрасли на 12,7 млрд руб. В обращении поясняется, что на перевозку горно-металлургических грузов действуют долгосрочные контракты, которые предполагают увеличение ставки предоставления вагона в случае дополнительной индексации порожнего пробега. Ситуация с простаивающими на путях общего пользования порожними вагонами не улучшается, а с учетом непрозрачности в предоставлении информации о причинах простоя оспорить такие штрафы грузоотправителям становится невозможно, указывается в письме.

Как отмечает «Русская сталь», по итогам первой половины 2025 года производство металлургической продукции сократилось на 3,7% и с учетом укрепления рубля в 2025 году рентабельность у ряда компаний упала до отрицательных значений. Это отразилось и на динамике перевозок на железнодорожном транспорте: за восемь месяцев погрузка металлов снизилась на 17,3% год к году, указывают в ассоциации. В «Русской стали» предупреждают, что рост тарифов увеличит объемы переключения черных металлов на автотранспорт. В Минпромторге комментарий не предоставили.

По словам собеседника “Ъ” на рынке грузоперевозчиков, объем экспорта в разы выше объема импорта, потому вагоны, доставившие груз на экспорт, в обратном направлении в основном идут пустыми. По его словам, после очередного повышения тарифа ситуация не изменится. «Операторы уже работают в минус и рады взять любой попутный груз»,— говорит он.

Если будут введены дополнительные тарифы на порожние вагоны, скорее всего, операторы будут вынуждены переложить эту нагрузку на грузоотправителей, ухудшив ситуацию с экономикой отправки груза, замечает директор по логистике и управлению коммерческой цепочкой поставок ОТЭКО (управляет терминалами в Тамани) Юрий Саввин. По его словам, это может коснуться не только металлургов, но и угольщиков и многих других. Как отмечает господин Саввин, если есть задача минимизировать порожний пробег, ОАО РЖД, морские терминалы и операторы могут совместно разработать оптимальные логистические маршруты.

Инициативы, которые призваны улучшить транспортную ситуацию, по факту становятся финансовым бременем для компаний, сетует собеседник “Ъ” среди металлургов. По его словам, железнодорожные тарифы, по сути, ограничивают сохранение объемов производства, так как с учетом доставки в порт продажи становятся убыточными, а российский рынок может потребить только половину выпускаемой продукции. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов согласен, что рост тарифов грозит снижением экспортного потенциала отрасли.

По словам источников “Ъ”, письмо аналогичного содержания было направлено в Минпромторг и Российской ассоциацией производителей удобрений. Собеседники “Ъ” на этом рынке подтвердили, что инициатива создает «штрафной характер платы за неизбежные технологические процессы» и приводит к росту затрат.

В ОАО РЖД сообщили “Ъ”, что сейчас порожний пробег тарифицируется существенно ниже экономически обоснованного уровня. Доходы от таких перевозок, отметили в компании, покрывают менее 60% затрат на организацию перевозочного процесса, и только в 2024 году убыток в этом сегменте составил 209,7 млрд руб. Установленный в 2025 году коэффициент 1,1 к тарифам на порожний пробег, продолжают в ОАО РЖД, позволил повысить экономическую эффективность перевозок без дополнительной нагрузки на конечного клиента: снижение ставок аренды полувагонов в течение текущего года оценивается на уровне около 30%. Эта мера стала стимулом для операторов более эффективно формировать свою логистику, указывают в ОАО РЖД.

Старший аналитик по транспортному сектору Альфа-банка Анастасия Егазарян говорит, что высокая стоимость транспортировки в сочетании с низкой скоростью на железнодорожной сети, конечно, снижает привлекательность этого транспорта, но не всегда есть альтернатива. Если транспортное плечо превышает 1,5 тыс. км, целесообразнее везти по железной дороге, отмечает она. В последние годы, по словам аналитика, растет объем грузов с плечом менее 1 тыс. км, которые ушли на автотранспорт. Теоретически, продолжает Анастасия Егазарян, дополнительная индексация тарифа направлена на сокращение порожнего пробега, но последний и так снижается, в том числе, например, за счет отправки контейнеров в полувагонах.

Полина Трифонова, Ольга Мордюшенко