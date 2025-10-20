В Севастополе стабилизировали ситуацию с топливом на АЗС

На автозаправочных станциях Севастополя топливо есть в полном объеме, ситуация стабилизирована. Об этом на аппаратном совещании правительства города-героя заявил заместитель губернатора Алексей Парикин.

«По бензину вопросов нет, топливо на заправках в полном объеме, с запасом. Ажиотажа нет. Все вошло в норму, ситуация стабилизирована»,— уточнил чиновник. На некоторых заправках все же фиксируются перебои, однако проблемы оперативно решаются. Ранее в соседнем Крыму сообщили, что в республике увеличили лимит по продаже бензина до 30 л в сутки, топливо в наличии на 130 автозаправочных станциях.

Перебои с высокооктановым топливом на заправках Крыма и Севастополя начались в конце августа, в середине сентября проблема обострилась: бензина АИ-92 и АИ-95 не было на большинстве станций. С 29 сентября вводилось ограничение отпуска топлива — не более 30 л в одни руки, а цены на бензин в Крыму заморозили на месяц.

Александр Дремлюгин, Симферополь