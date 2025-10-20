Акции Apple установили новый рекорд

На утренних торгах на бирже NASDAQ акции Apple выросли более чем на 4% и достигли отметки $263,47, что является абсолютным рекордом для компании.

Аналитики Bloomberg прогнозировали такой рост после того, как накануне, 19 октября, инвестиционная компания Loop Capital повысила рейтинг акций Apple с «держать» до «покупать», а целевой курс акций Apple подняла с $226 до $315.

В своей оценке Loop Capital опиралась на данные продаж iPhone 17, которые оказались «гораздо лучше ожидавшихся». По подсчетам аналитической компании Counterpoint, за первые десять дней поступления на ключевые для Apple рынки США и Китая iPhone 17 обошел по продажам iPhone 16 на 14%. Как отмечает агентство Bloomberg, опрос аналитиков после публикации данных Loop Capital показал, что 58% из них рекомендуют покупать акции Apple.

Алена Миклашевская