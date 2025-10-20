Глава МИД Венгрии Сийярто 21 октября посетит Вашингтон

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 21 октября посетит Вашингтон. Об этом глава венгерского внешнеполитического ведомства заявил на брифинге для прессы, передает Reuters. Подробностей о том, с кем господин Сийярто планирует встретиться в США, он не привел.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Петер Сийярто

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее венгерский министр сообщил, что Россия предупредила о намерении принять контрмеры в ответ на шаги по использованию замороженных российских активов. «Конечно, мы консультировались по этому вопросу с россиянами, и они ответили нам, что в случае такого решения примут ответные меры с учетом оценки ситуации по каждому государству ЕС»,— сказал господин Сийярто журналистам в Люксембурге.

В ближайшее время в Венгрии состоится саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом лидеры объявили по итогам телефонного разговора 16 октября. Главной темой переговоров станет украинское урегулирование.

Что известно о подготовке саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая