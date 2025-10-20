В Белом доме пригрозили демократам «жесткими мерами» из-за шатдауна

Администрация Белого дома может применить «жесткие меры» против демократов, если переговоры о завершении правительственного шатдауна будут неудачными. Об этом заявил глава национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

15 октября Сенат США вновь отклонил законопроект о финансировании правительства, который мог бы возобновить работу федеральных учреждений. «Если окажется, что соглашение не было достигнуто, Белый дом будет вынужден тщательно рассмотреть более жесткие меры, которые можно принять, чтобы заставить их (демократов.— "Ъ") переговорить»,— заявил Кевин Хассет в комментарии телеканалу CNBC.

Господин Хассет отметил, что республиканцы рассчитывают на скорейшее восстановление работы правительства. По его словам, шатдаун в США может подойти к концу уже на этой неделе.