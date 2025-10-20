За полгода белгородцы оплатили 800 тысяч покупок с помощью биометрии

В первой половине 2025 года жители Белгородской области совершили около 800 тыс. транзакций с помощью биометрии. В аналогичном периоде прошлого года этой функцией жители региона практически не пользовались. Об этом сообщили в региональном отделении Центрального банка РФ (ЦБ).

Как отмечают в ведомстве, число платежей по QR-кодам также выросло: за шесть месяцев 2025 года белгородцы совершили более 13,1 млн таких операций. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года (7,3 млн).

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в 2024 году жители Черноземья оплатили с помощью биометрии почти 1 млн покупок.

Егор Одегов