СКР: участники поисков семьи Усольцевых не подписывали документы о неразглашении

Сообщения СМИ о том, что искавшие семью Усольцевых в Красноярском крае волонтеры подписывали документы о неразглашении информации, не соответствуют действительности. Об этом заявили ТАСС в ГСУ СКР по региону и Хакасии.

«Подписки о неразглашении данных предварительного следствия у участников поисковых мероприятий не отбирались»,— уточнил собеседник агентства. Активная фаза поисков Усольцевых завершилась 12 октября.

Ранее о подписях написало издание «Аргументы и факты». В публикации «АиФ» ссылается на одного из участников поисков. По его словам, перед началом операции некоторых волонтеров якобы попросили подписать документы о неразглашении. В тот момент «ходили слухи», что семью Усольцевых нашли и задержали представители силовых структур, уточняет издание. Официальных подтверждений этому, по данным «АиФ», не было. Кроме того, указывал источник издания, за все время поисков следов пребывания семьи в тайге найти не удалось.

28 сентября Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью вышли с базы отдыха в поход в Кутурчинское Белогорье. Через два дня старший сын Усольцевых сообщил полиции, что семья не выходит на связь. 2 октября правоохранители нашли в лесу машину, принадлежащую пропавшей паре. Возбуждено уголовное дело. Как говорил глава добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев, шансы найти семью Усольцевых возрастут, когда в этой местности сойдет снег.