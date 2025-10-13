В «ЛизаАлерт» рассказали о шансах найти пропавшую в Красноярском крае семью

Реальные шансы найти пропавшую в Красноярском крае семью Усольцевых будут только после того, как в этой местности сойдет снежный покров. Об этом сообщил ТАСС председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

«Даже все, что прочесано, а мы прошли пешком больше 4 600 км на месте, прочесано по глубокому снегу,— уточнил Григорий Сергеев. — В глубоком снегу можно легко что-то пропустить, несмотря на повышенное внимание, условия, которые мы пытаемся соблюдать».

По словам главы «ЛизаАлерт», волонтерам еще предстоит проверить каменную осыпь более 2,5 км в одну сторону и 1,5 км в другую. Он пояснил, что речь идет о вертикально расположенных камнях, между которыми есть «огромные щели». «Сверху они покрыты снегом и коркой льда. И между всеми камнями необходимо совершать вот эту самую проверку»,— добавил господин Сергеев. По его словам, в нынешних условиях скорость хорошо подготовленной группы составляет не более 300 м в час.

Накануне местное МЧС, региональное отделение Красного Креста и полиция прекратили активные поиски семьи.

28 сентября Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью вышли с базы отдыха в поход в Кутурчинское Белогорье. Через два дня старший сын Усольцевых сообщил полиции, что семья не выходит на связь. 2 октября правоохранители нашли в лесу машину, принадлежащую пропавшей паре. Очевидцы видели, как туристы с большими рюкзаками направлялись к горе Буратинка. После пропажи семьи возбуждено уголовное дело.