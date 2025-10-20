Макрон анонсировал встречу «коалиции желающих» в Лондоне 24 октября

24 октября в Лондоне пройдет очередная встреча «коалиции желающих». Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с лидерами девяти средиземноморских стран в Словении, передает агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Borut Zivulovic / Reuters Фото: Borut Zivulovic / Reuters

«В пятницу состоится встреча коалиции желающих, которая для некоторых пройдет в очном формате, для других — в виртуальном, но которая соберет некоторых из нас в Лондоне, и президент (Украины Владимир.— "Ъ") Зеленский будет там»,— сказал господин Макрон на пресс-конференции по итогам саммита.

Предыдущая встреча «коалиции желающих» прошла в Париже 4 сентября. На ней присутствовали лидеры свыше 30 стран, объединенных в «коалицию желающих». Их задачей было окончательно договориться о гарантиях безопасности для Украины. По итогам встречи президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что свои войска на Украину после наступления перемирия или мира готовы отправить 26 стран. По данным Bild, Германия от возможной отправки войск отказалась.

Подробности — в материале «Ъ» «"Коалиция желающих" перешла от желаний к договоренностям».

Анастасия Домбицкая