Христианские демократы примеряют на себя чужой электорат

Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) пытается выработать новую стратегию борьбы с «Альтернативой для Германии» (АдГ). Партия канцлера ФРГ Фридриха Мерца уже не первый месяц находится под давлением высоких рейтингов крайне правых, все чаще оказываясь в опросах на втором месте. Ряд политиков ХДС убежден: отказ от сотрудничества с АдГ делает эту партию еще сильнее, в то время как сами христианские демократы постепенно сдают позиции. В том, есть ли способ переломить негативную тенденцию, руководство ХДС разбиралось на двухдневной закрытой встрече.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Фото: Annegret Hilse / Reuters Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Исполнительный комитет христианских демократов 19 октября собрался на заседание в районе Груневальд, подальше от центра Берлина и любопытных глаз (на второй день функционеры партии переместились в свою штаб-квартиру). Тема встречи, содержание которой полностью закрыто,— новая стратегия борьбы с «Альтернативой для Германии», которая уже не первый месяц идет вровень или же обходит ХДС в опросах общественного мнения. И действительно, новый рейтинг от института INSA, опубликованный за день до встречи, показал 27% поддержки у крайне правых. И пока это новый рекорд.

Такие цифры особенно тревожны для канцлера Фридриха Мерца на фоне приближающихся выборов сразу в пяти федеральных землях. Предполагается, что голосования пройдут осенью 2026 года, но избирательные кампании стартуют уже весной. Крайне правые силы впервые в современной немецкой истории могут прийти к власти на региональном уровне. Поводов для беспокойства сразу два: Саксония-Анхальт и Мекленбург—Передняя Померания.

Нынешние рейтинги АдГ — около 40% и более 38% соответственно. Кандидаты от христианских демократов существенно отстают.

На этом фоне в рядах христианских демократов все чаще звучат вопросы о том, насколько эффективна текущая борьба с АдГ и как можно остановить рост популярности этой партии. Изначально Фридрих Мерц делал ставку на то, что успехи его правительства снимут напряжение в обществе и волна популярности правых пойдет на спад.

Однако его правящая коалиция погрязла в склоках, а «Альтернатива» по сравнению с февральскими выборами набрала дополнительно шесть процентных пунктов популярности. Такое положение вещей выглядит особенно удручающе, если вспомнить обещание Мерца от 2018 года, данное им во время первой попытки стать председателем ХДС. Тогда он говорил, что при нем ХДС дойдет до 40% поддержки, а рейтинг «Альтернативы» упадет вдвое (в то время он составлял всего лишь 14%). В итоге сложилась обратная ситуация. 40% пока есть только у «Альтернативы», пусть и на местном уровне.

В итоге ХДС фактически раскололся на два лагеря: часть политиков (особенно управленцы на востоке страны) высказалась за пересмотр политики отказа от сотрудничества с АдГ на фоне ее доминирования на территории бывшей ГДР. Среди них и бывший генсек ХДС Петер Таубер. Другая часть во главе с Мерцем отвергает такой подход. В своем субботнем выступлении канцлер назвал «Альтернативу» главным соперником на предстоящих выборах (и речь не только о земельных) и заявил о намерении бороться с партией. Он также ясно дал понять, что, пока будет канцлером, сотрудничества с правыми у ХДС не получится.

При этом Мерц раскритиковал идею социал-демократов, своих младших партнеров по коалиции, об инициировании процедуры запрета АдГ, указав на ее сложность.

По словам Мерца, христианские демократы дадут понять избирателям, что между ними и крайне правыми есть большие различия. И, разумеется, выбирать нужно ХДС.

Однако сам Мерц и породил дискуссии о близости партий и их возможном сотрудничестве, когда в конце 2024 года голосами АдГ продвинул в Бундестаге резолюцию об ужесточении миграционной политики. С тех пор критики не раз находили общие места в позициях двух политических сил по этому вопросу.

А недавно канцлер и вовсе спровоцировал скандал своим неосторожным высказыванием, после которого его обвинили в расизме. «Мы далеко продвинулись в вопросе миграции… Но, конечно, в облике наших городов эта проблема до сих пор существует. Поэтому глава МВД сейчас активно работает над тем, чтобы расширить возможности депортаций (нелегальных мигрантов.— “Ъ”)»,— сказал он 14 октября на встрече с журналистами. В итоге, пока руководство ХДС обсуждало методы борьбы с «Альтернативой» в Груневальде, активисты у Бранденбургских ворот в Берлине боролись с самим Мерцем под лозунгом «Мы — городской облик». И, похоже, чем дольше ХДС ищет способы борьбы с «Альтернативой», тем ближе он становится к ней.

Вероника Вишнякова