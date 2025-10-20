Суд в Екатеринбурге оштрафовал студента за взятку преподавателю

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор 21-летнему выпускнику Уральского железнодорожного техникума за взятку преподавателю, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным суда, в 2024 году студент передал научному руководителю 12 тысяч руб. за выполнение от имени учащегося дипломной работы и допуск к защите.

Выпускника признали виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Суд назначил ему штраф в 30 тысяч руб. По ходатайству гособвинителя у него забрали телефон, использованный для перевода денег и переписки по поводу взятки.

Полина Бабинцева