Figaro: Макрон встретился с Саркози перед его заключением в тюрьму

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял в Елисейском дворце бывшего главу государства Николя Саркози, сообщила газета Figaro. По данным AFP, встреча прошла в пятницу, 17 октября. Она длилась около часа. Официально об этой встрече не сообщалось.

Источник Figaro сообщил, что во время встречи Эмманюэль Макрон не стал комментировать решение суда, но усомнился насчет немедленного исполнения приговора и отправки Николя Саркози в колонию сразу после решения первой инстанции.

Эмманюэль Макрон отметил, что действующие главы государства пользуются неприкосновенностью, но бывшие президенты лишены такого иммунитета.

25 сентября суд приговорил Николя Саркози к пяти годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. 21 октября Николя Саркози доставят в тюрьму Ла-Санте в Париже. Бывший президент будет отбывать срок в одиночной камере в спецкрыле для «уязвимых заключенных» — так называемом VIP-отделении. Это решение обусловлено статусом и возрастом 70-летнего политика.

Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. Расследование в отношении него началось в 2013-м. Суд признал, что президентскую кампанию политика незаконно финансировали власти Ливии. Господин Саркози вину не признал, а решение суда назвал «унижением Франции».