Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Figaro: Макрон встретился с Саркози перед его заключением в тюрьму

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял в Елисейском дворце бывшего главу государства Николя Саркози, сообщила газета Figaro. По данным AFP, встреча прошла в пятницу, 17 октября. Она длилась около часа. Официально об этой встрече не сообщалось.

Источник Figaro сообщил, что во время встречи Эмманюэль Макрон не стал комментировать решение суда, но усомнился насчет немедленного исполнения приговора и отправки Николя Саркози в колонию сразу после решения первой инстанции.

Эмманюэль Макрон отметил, что действующие главы государства пользуются неприкосновенностью, но бывшие президенты лишены такого иммунитета.

25 сентября суд приговорил Николя Саркози к пяти годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. 21 октября Николя Саркози доставят в тюрьму Ла-Санте в Париже. Бывший президент будет отбывать срок в одиночной камере в спецкрыле для «уязвимых заключенных» — так называемом VIP-отделении. Это решение обусловлено статусом и возрастом 70-летнего политика.

Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. Расследование в отношении него началось в 2013-м. Суд признал, что президентскую кампанию политика незаконно финансировали власти Ливии. Господин Саркози вину не признал, а решение суда назвал «унижением Франции».

Фотогалерея

Власть под трибуналом

Предыдущая фотография
12 января 1999 года отстраненный от власти малийский президент &lt;B>Муса Траоре&lt;/B> и его жена были приговорены к смертной казни за крупные хищения, однако, действующий глава государства заменил это наказание на пожизненное заключение. В 2002 году политик был помилован в рамках политики национального примирения

12 января 1999 года отстраненный от власти малийский президент Муса Траоре и его жена были приговорены к смертной казни за крупные хищения, однако, действующий глава государства заменил это наказание на пожизненное заключение. В 2002 году политик был помилован в рамках политики национального примирения

Фото: Hans van Dijk / Anefo / gahetna.nl/

26 июля 2013 года экс-президент Египта &lt;b>Мохаммед Мурси&lt;/b> был обвинен в поджоге тюрьмы и уничтожении тюремных отчетов во время побега из тюрьмы после ареста за участие в акциях против Хосни Мубарака в 2011 году, в сотрудничестве с палестинским движением «Хамас», убийстве заключенных, полицейских и солдат сознательно и с предварительным намерением, а также похищении некоторых полицейских и солдат. Мурси был официально помещен под стражу. Суд начался 4 ноября 2013 года

26 июля 2013 года экс-президент Египта Мохаммед Мурси был обвинен в поджоге тюрьмы и уничтожении тюремных отчетов во время побега из тюрьмы после ареста за участие в акциях против Хосни Мубарака в 2011 году, в сотрудничестве с палестинским движением «Хамас», убийстве заключенных, полицейских и солдат сознательно и с предварительным намерением, а также похищении некоторых полицейских и солдат. Мурси был официально помещен под стражу. Суд начался 4 ноября 2013 года

Фото: Reuters

Экс-министр обороны Греции &lt;b>Акис Цохадзопулос&lt;/b> был обвинен в коррупции и приговорен к 20 годам тюрьмы 7 октября 2013 года. Поводом для заведения уголовного дела стал скандал вокруг закупок немецких подводных лодок и российских систем ПВО. Господин Цохадзопулос не признает выдвинутые против него обвинения и считает суд над собой политически мотивированным

Экс-министр обороны Греции Акис Цохадзопулос был обвинен в коррупции и приговорен к 20 годам тюрьмы 7 октября 2013 года. Поводом для заведения уголовного дела стал скандал вокруг закупок немецких подводных лодок и российских систем ПВО. Господин Цохадзопулос не признает выдвинутые против него обвинения и считает суд над собой политически мотивированным

Фото: Reuters

В октябре 2000 года президент Филиппин &lt;b>Джозеф Эстрада&lt;/b> был обвинен в растрате государственных средств. Расследование длилось почти семь лет, и 12 сентября 2007 года его признали виновным и приговорили к пожизненному заключению. Спустя несколько месяцев бывший вице-президент Филлипин, занявший место Эстрады, Глория Арройо, амнистировал его. В мае 2013 года 76-летний политик был избран мэром Манилы

В октябре 2000 года президент Филиппин Джозеф Эстрада был обвинен в растрате государственных средств. Расследование длилось почти семь лет, и 12 сентября 2007 года его признали виновным и приговорили к пожизненному заключению. Спустя несколько месяцев бывший вице-президент Филлипин, занявший место Эстрады, Глория Арройо, амнистировал его. В мае 2013 года 76-летний политик был избран мэром Манилы

Фото: AP

В апреле 2011 года экс-президент Египта &lt;b>Хосни Мубарак&lt;/b> был обвинен в преступлениях против собственного народа, в том числе в гибели мирных демонстрантов во время беспорядков в январе 2011 года и коррупции. 2 июня 2012 года Верховный суд Египта приговорил его к пожизненному заключению, но 15 апреля 2013 мера пресечения была изменена на домашний арест в связи с пересмотром дела, с него были сняты обвинения в коррупции. 21 августа 2013 года Хосни Мубарак был выпущен из тюрьмы Тора и доставлен в военный госпиталь «Аль-Маади», в котором будет находиться до вынесения судебного решения по делу об убийстве демонстрантов

В апреле 2011 года экс-президент Египта Хосни Мубарак был обвинен в преступлениях против собственного народа, в том числе в гибели мирных демонстрантов во время беспорядков в январе 2011 года и коррупции. 2 июня 2012 года Верховный суд Египта приговорил его к пожизненному заключению, но 15 апреля 2013 мера пресечения была изменена на домашний арест в связи с пересмотром дела, с него были сняты обвинения в коррупции. 21 августа 2013 года Хосни Мубарак был выпущен из тюрьмы Тора и доставлен в военный госпиталь «Аль-Маади», в котором будет находиться до вынесения судебного решения по делу об убийстве демонстрантов

Фото: Reuters / REUTERS/Stringer/Files

Президент Панамы в 1983–1989 годах &lt;b>Мануэль Норьега&lt;/b> был фигурантом уголовных дел в трех странах. 16 сентября 1992 года судом США он был приговорен к 40 годам лишения свободы за поощрение терроризма и торговлю наркотиками, но за сотрудничество с ЦРУ срок заключения был уменьшен на 10 лет. Спустя 17 лет он и его супруга были экстрадированы во Францию. Представ перед французским судом, Норьега был признан виновным в отмывании денег через французские банки и контрабанду наркотиков и приговорен к семи годам лишения свободы и конфискации банковских счетов. 11 декабря 2011 генерал был экстрадирован в Панаму и приговорен к 20 годам тюрьмы за причастность к политическим убийствам в 1995 году. В настоящее время Мануэль Норьега отбывает наказание в панамской тюрьме

Президент Панамы в 1983–1989 годах Мануэль Норьега был фигурантом уголовных дел в трех странах. 16 сентября 1992 года судом США он был приговорен к 40 годам лишения свободы за поощрение терроризма и торговлю наркотиками, но за сотрудничество с ЦРУ срок заключения был уменьшен на 10 лет. Спустя 17 лет он и его супруга были экстрадированы во Францию. Представ перед французским судом, Норьега был признан виновным в отмывании денег через французские банки и контрабанду наркотиков и приговорен к семи годам лишения свободы и конфискации банковских счетов. 11 декабря 2011 генерал был экстрадирован в Панаму и приговорен к 20 годам тюрьмы за причастность к политическим убийствам в 1995 году. В настоящее время Мануэль Норьега отбывает наказание в панамской тюрьме

Фото: AP

Президент Перу в 1990–2000 годах &lt;b>Альберто Фухимори&lt;/b> 11 декабря 2007 года был обвинен в нарушении прав человека и приговорен к шести годам тюрьмы и штрафу в $92 тыс. Будучи фигурантом еще одного уголовного дела, в апреле 2009 года решением специального трибунала был приговорен к 25 годам лишения свободы за организацию «эскадронов смерти», причастных к смерти 25 человек. В июле 2009 года Фухимори приговорили к 7,5 годам заключения за взятку в $15 млн. В сентябре 2009 года — к шести годам за организацию незаконного прослушивания телефонных переговоров и использование бюджетных средств для подкупа журналистов, политиков и бизнесменов во время предвыборной кампании 2000 года. Экс-президент Перу признал свою вину по обоим пунктам обвинения. В 2012 году четверо детей Фухимори (старшая дочь выдвигалась на президентских выборах 2011 года) подали прошение о помиловании отца, страдающего раком языка

Президент Перу в 1990–2000 годах Альберто Фухимори 11 декабря 2007 года был обвинен в нарушении прав человека и приговорен к шести годам тюрьмы и штрафу в $92 тыс. Будучи фигурантом еще одного уголовного дела, в апреле 2009 года решением специального трибунала был приговорен к 25 годам лишения свободы за организацию «эскадронов смерти», причастных к смерти 25 человек. В июле 2009 года Фухимори приговорили к 7,5 годам заключения за взятку в $15 млн. В сентябре 2009 года — к шести годам за организацию незаконного прослушивания телефонных переговоров и использование бюджетных средств для подкупа журналистов, политиков и бизнесменов во время предвыборной кампании 2000 года. Экс-президент Перу признал свою вину по обоим пунктам обвинения. В 2012 году четверо детей Фухимори (старшая дочь выдвигалась на президентских выборах 2011 года) подали прошение о помиловании отца, страдающего раком языка

Фото: AP

Трижды бывший председатель совета министров Италии &lt;b>Сильвио Берлускони&lt;/b> был фигурантом нескольких уголовных дел. 15 февраля 2011 года его обвинили в использовании услуг несовершеннолетних проституток и злоупотреблении служебным положением при освобождении одной из них, Каримы эль-Маруг («Руби-сердцеедка»), когда та попала в полицейский участок. Еще одним пунктом обвинения стали организации оргий, которые Берлускони устраивал на своей вилле под Миланом. 24 июня 2013 года Берлускони был приговорен к семи годам лишения свободы и пожизненному запрету занимать государственные должности. Годом ранее Берлускони приговорили к четырем годам тюрьмы за махинации с налогами. С учетом действия закона об амнистии, он должен был провести в тюрьме один год. 8 мая 2013 года после подачи апелляций суд Милана подтвердил ранее вынесенный приговор. Но политик обжаловал и его. 1 августа 2013 года Высший кассационный суд Италии оставил в силе данный приговор. В силу преклонного возраста Берлускони разрешили провести этот год под домашним арестом или на общественных работах

Трижды бывший председатель совета министров Италии Сильвио Берлускони был фигурантом нескольких уголовных дел. 15 февраля 2011 года его обвинили в использовании услуг несовершеннолетних проституток и злоупотреблении служебным положением при освобождении одной из них, Каримы эль-Маруг («Руби-сердцеедка»), когда та попала в полицейский участок. Еще одним пунктом обвинения стали организации оргий, которые Берлускони устраивал на своей вилле под Миланом. 24 июня 2013 года Берлускони был приговорен к семи годам лишения свободы и пожизненному запрету занимать государственные должности. Годом ранее Берлускони приговорили к четырем годам тюрьмы за махинации с налогами. С учетом действия закона об амнистии, он должен был провести в тюрьме один год. 8 мая 2013 года после подачи апелляций суд Милана подтвердил ранее вынесенный приговор. Но политик обжаловал и его. 1 августа 2013 года Высший кассационный суд Италии оставил в силе данный приговор. В силу преклонного возраста Берлускони разрешили провести этот год под домашним арестом или на общественных работах

Фото: Reuters

Президент Чили в 1974–1990 годах &lt;b>Аугусто Пиночет&lt;/b> в октябре 1998 года был арестован в Лондоне по подозрению в многочисленных убийствах чилийцев. Запрос на его арест выдал суд Испании. 24 марта 1999 года Пиночет был оправдан Палатой лордов, сославшейся на то, что экс-президент Чили не должен нести ответственности за преступления, совершенные им до 1988 года, при этом он лишался иммунитета от преследований за преступления, совершенные позже. В августе 2000 года Верховный суд Чили лишил Пиночета сенаторской неприкосновенности и обвинил в совершении преступлений более чем по 100 эпизодам, связанным с убийствами, похищениями и пытками людей. В 2004 году начался процесс по делу о соучастии в убийстве командующего сухопутными силами генерала Карлоса Пратса и членов Левого революционного движения Хуана Рамиреса и Нельсона Эспехо. К 30 октября 2006 года Пиночет был обвинен в 36 случаях похищения людей, 23 случаях применения пыток и одном убийстве, наркоторговле, торговле оружием и уклонении от уплаты налогов. 10 декабря 2006 года, перенеся инфаркт, Аугусто Пиночет умер в госпитале Сантьяго

Президент Чили в 1974–1990 годах Аугусто Пиночет в октябре 1998 года был арестован в Лондоне по подозрению в многочисленных убийствах чилийцев. Запрос на его арест выдал суд Испании. 24 марта 1999 года Пиночет был оправдан Палатой лордов, сославшейся на то, что экс-президент Чили не должен нести ответственности за преступления, совершенные им до 1988 года, при этом он лишался иммунитета от преследований за преступления, совершенные позже. В августе 2000 года Верховный суд Чили лишил Пиночета сенаторской неприкосновенности и обвинил в совершении преступлений более чем по 100 эпизодам, связанным с убийствами, похищениями и пытками людей. В 2004 году начался процесс по делу о соучастии в убийстве командующего сухопутными силами генерала Карлоса Пратса и членов Левого революционного движения Хуана Рамиреса и Нельсона Эспехо. К 30 октября 2006 года Пиночет был обвинен в 36 случаях похищения людей, 23 случаях применения пыток и одном убийстве, наркоторговле, торговле оружием и уклонении от уплаты налогов. 10 декабря 2006 года, перенеся инфаркт, Аугусто Пиночет умер в госпитале Сантьяго

Фото: AP

Глава Румынии с 1974 по 1989 год &lt;b>Николае Чаушеску&lt;/b> и его супруга Елена в 1989 году были приговорены к расстрелу и конфискации всего имущества. Чрезвычайный трибунал обвинил Николае Чаушеску в подрыве национальной экономики, вооруженном выступлении против народа и государства, разрушении государственных институтов и геноциде. Супруги были обвинены и в нанесении крупного ущерба государственной собственности, открытии секретных счетов в иностранных банках (на сумму свыше $1 млрд) и попытке бегства с этими деньгами из страны. В случае согласия супругов на лечение в психиатрической больнице они могли бы избежать смертной казни, однако Чаушеску отказались. В Рождество 25 декабря 1989 года супруги Чаушеску были расстреляны. Имущество семьи было продано на аукционах

Глава Румынии с 1974 по 1989 год Николае Чаушеску и его супруга Елена в 1989 году были приговорены к расстрелу и конфискации всего имущества. Чрезвычайный трибунал обвинил Николае Чаушеску в подрыве национальной экономики, вооруженном выступлении против народа и государства, разрушении государственных институтов и геноциде. Супруги были обвинены и в нанесении крупного ущерба государственной собственности, открытии секретных счетов в иностранных банках (на сумму свыше $1 млрд) и попытке бегства с этими деньгами из страны. В случае согласия супругов на лечение в психиатрической больнице они могли бы избежать смертной казни, однако Чаушеску отказались. В Рождество 25 декабря 1989 года супруги Чаушеску были расстреляны. Имущество семьи было продано на аукционах

Фото: AP

Президент Югославии с 1997 по 2000 год &lt;b> Слободан Милошевич&lt;/b> был арестован 1 апреля 2001 года и тайно передан Международному трибуналу по военным преступлениям в бывшей Югославии по обвинению в депортациях, убийствах, преследованию по политическим, расовым и религиозным мотивам. Процесс по делу Милошевича не был закончен, так как подсудимый 11 марта 2006 года умер в тюрьме в Гааге от инфаркта миокарда

Президент Югославии с 1997 по 2000 год Слободан Милошевич был арестован 1 апреля 2001 года и тайно передан Международному трибуналу по военным преступлениям в бывшей Югославии по обвинению в депортациях, убийствах, преследованию по политическим, расовым и религиозным мотивам. Процесс по делу Милошевича не был закончен, так как подсудимый 11 марта 2006 года умер в тюрьме в Гааге от инфаркта миокарда

Фото: AP

Президент Израиля с 2000 по 2007 год &lt;b>Моше Кацав&lt;/b> в 2010 году был приговорен к семи годам тюрьмы за изнасилование и другие преступления сексуального характера. Впервые обвинение Кацаву было предъявлено в июле 2006 года одной из бывших сотрудниц. В ответ Кацав обвинил ее в клевете, но еще несколько женщин выступили с обвинениями против него. 25 января 2007 году полномочия Кацава были приостановлены, обвиняемый признался в сексуальных домогательствах и в превышении своих полномочий, за это обвинения в попытке изнасилования были сняты. Но 8 апреля 2008 года Кацав отказался от сделки с обвинением и заявил о невиновности. Несмотря на это 30 декабря 2010 года окружной суд Тель-Авива вынес обвинительный приговор. 7 декабря 2011 года Моше Кацав самостоятельно прибыл в тюрьму «Маасиягу» в Рамле

Президент Израиля с 2000 по 2007 год Моше Кацав в 2010 году был приговорен к семи годам тюрьмы за изнасилование и другие преступления сексуального характера. Впервые обвинение Кацаву было предъявлено в июле 2006 года одной из бывших сотрудниц. В ответ Кацав обвинил ее в клевете, но еще несколько женщин выступили с обвинениями против него. 25 января 2007 году полномочия Кацава были приостановлены, обвиняемый признался в сексуальных домогательствах и в превышении своих полномочий, за это обвинения в попытке изнасилования были сняты. Но 8 апреля 2008 года Кацав отказался от сделки с обвинением и заявил о невиновности. Несмотря на это 30 декабря 2010 года окружной суд Тель-Авива вынес обвинительный приговор. 7 декабря 2011 года Моше Кацав самостоятельно прибыл в тюрьму «Маасиягу» в Рамле

Фото: AP

Бывший президент Тайваня &lt;b>Чэнь Шуйбянь&lt;/b> был арестован 11 ноября 2008 года. Его обвинили в коррупции и отмывании денег. Суд признал его виновным в растрате государственных средств, отмывании денег и получении взяток, и приговорил к пожизненному заключению. Однако 11 июня 2010 года пожизненное заключение было заменено двадцатью годами лишения свободы и штрафом в размере $7,5 млн. В июне 2013 года он пытался повеситься на полотенце в своей камере

Бывший президент Тайваня Чэнь Шуйбянь был арестован 11 ноября 2008 года. Его обвинили в коррупции и отмывании денег. Суд признал его виновным в растрате государственных средств, отмывании денег и получении взяток, и приговорил к пожизненному заключению. Однако 11 июня 2010 года пожизненное заключение было заменено двадцатью годами лишения свободы и штрафом в размере $7,5 млн. В июне 2013 года он пытался повеситься на полотенце в своей камере

Фото: Reuters

Президент Коста-Рики с 1998 по 2002 год &lt;b>Мигель Анхель Родригес&lt;/b> был признан виновным в коррупции в апреле 2011 года и приговорен к пяти годам тюрьмы. Поводом для уголовного дела стала взятка в размере $800 тыс. от французской телекоммуникационной компании Alcatel. Компании нужен был правительственный контракт на сумму в $149 млн, который она таким образом получила. В августе 2013 года против экс-президента были выдвинуты новые обвинения в незаконном использовании государственных средств в период его правления в 1998–2002 годах. Следствие по делу продолжается

Президент Коста-Рики с 1998 по 2002 год Мигель Анхель Родригес был признан виновным в коррупции в апреле 2011 года и приговорен к пяти годам тюрьмы. Поводом для уголовного дела стала взятка в размере $800 тыс. от французской телекоммуникационной компании Alcatel. Компании нужен был правительственный контракт на сумму в $149 млн, который она таким образом получила. В августе 2013 года против экс-президента были выдвинуты новые обвинения в незаконном использовании государственных средств в период его правления в 1998–2002 годах. Следствие по делу продолжается

Фото: AP

Президент Либерии с 1997 по 2003 год &lt;b>Чарльз Тейлор&lt;/b> был задержан в ноябре 2005 года по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в годы гражданской войны в Сьерра-Леоне, укрывательстве членов «Аль-Каиды», каннибализме, нелегальной торговле алмазами. В конце марта 2006 года правительство Нигерии выдало его международному трибуналу ООН. Особое внимание к суду привлек тот факт, что в качестве свидетеля была вызвана фотомодель Наоми Кэмпбелл, которой Чарльз Тейлор якобы подарил мешочек с алмазами. 26 апреля 2012 года Чарльз Тэйлор был признан виновным в пособничестве и подстрекательстве к военным преступлениям и в соучастии в преступлениях против человечности и приговорен к 50 годам тюремного заключения

Президент Либерии с 1997 по 2003 год Чарльз Тейлор был задержан в ноябре 2005 года по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в годы гражданской войны в Сьерра-Леоне, укрывательстве членов «Аль-Каиды», каннибализме, нелегальной торговле алмазами. В конце марта 2006 года правительство Нигерии выдало его международному трибуналу ООН. Особое внимание к суду привлек тот факт, что в качестве свидетеля была вызвана фотомодель Наоми Кэмпбелл, которой Чарльз Тейлор якобы подарил мешочек с алмазами. 26 апреля 2012 года Чарльз Тэйлор был признан виновным в пособничестве и подстрекательстве к военным преступлениям и в соучастии в преступлениях против человечности и приговорен к 50 годам тюремного заключения

Фото: AP

Следующая фотография
1 / 15

12 января 1999 года отстраненный от власти малийский президент Муса Траоре и его жена были приговорены к смертной казни за крупные хищения, однако, действующий глава государства заменил это наказание на пожизненное заключение. В 2002 году политик был помилован в рамках политики национального примирения

Фото: Hans van Dijk / Anefo / gahetna.nl/

26 июля 2013 года экс-президент Египта Мохаммед Мурси был обвинен в поджоге тюрьмы и уничтожении тюремных отчетов во время побега из тюрьмы после ареста за участие в акциях против Хосни Мубарака в 2011 году, в сотрудничестве с палестинским движением «Хамас», убийстве заключенных, полицейских и солдат сознательно и с предварительным намерением, а также похищении некоторых полицейских и солдат. Мурси был официально помещен под стражу. Суд начался 4 ноября 2013 года

Фото: Reuters

Экс-министр обороны Греции Акис Цохадзопулос был обвинен в коррупции и приговорен к 20 годам тюрьмы 7 октября 2013 года. Поводом для заведения уголовного дела стал скандал вокруг закупок немецких подводных лодок и российских систем ПВО. Господин Цохадзопулос не признает выдвинутые против него обвинения и считает суд над собой политически мотивированным

Фото: Reuters

В октябре 2000 года президент Филиппин Джозеф Эстрада был обвинен в растрате государственных средств. Расследование длилось почти семь лет, и 12 сентября 2007 года его признали виновным и приговорили к пожизненному заключению. Спустя несколько месяцев бывший вице-президент Филлипин, занявший место Эстрады, Глория Арройо, амнистировал его. В мае 2013 года 76-летний политик был избран мэром Манилы

Фото: AP

В апреле 2011 года экс-президент Египта Хосни Мубарак был обвинен в преступлениях против собственного народа, в том числе в гибели мирных демонстрантов во время беспорядков в январе 2011 года и коррупции. 2 июня 2012 года Верховный суд Египта приговорил его к пожизненному заключению, но 15 апреля 2013 мера пресечения была изменена на домашний арест в связи с пересмотром дела, с него были сняты обвинения в коррупции. 21 августа 2013 года Хосни Мубарак был выпущен из тюрьмы Тора и доставлен в военный госпиталь «Аль-Маади», в котором будет находиться до вынесения судебного решения по делу об убийстве демонстрантов

Фото: Reuters / REUTERS/Stringer/Files

Президент Панамы в 1983–1989 годах Мануэль Норьега был фигурантом уголовных дел в трех странах. 16 сентября 1992 года судом США он был приговорен к 40 годам лишения свободы за поощрение терроризма и торговлю наркотиками, но за сотрудничество с ЦРУ срок заключения был уменьшен на 10 лет. Спустя 17 лет он и его супруга были экстрадированы во Францию. Представ перед французским судом, Норьега был признан виновным в отмывании денег через французские банки и контрабанду наркотиков и приговорен к семи годам лишения свободы и конфискации банковских счетов. 11 декабря 2011 генерал был экстрадирован в Панаму и приговорен к 20 годам тюрьмы за причастность к политическим убийствам в 1995 году. В настоящее время Мануэль Норьега отбывает наказание в панамской тюрьме

Фото: AP

Президент Перу в 1990–2000 годах Альберто Фухимори 11 декабря 2007 года был обвинен в нарушении прав человека и приговорен к шести годам тюрьмы и штрафу в $92 тыс. Будучи фигурантом еще одного уголовного дела, в апреле 2009 года решением специального трибунала был приговорен к 25 годам лишения свободы за организацию «эскадронов смерти», причастных к смерти 25 человек. В июле 2009 года Фухимори приговорили к 7,5 годам заключения за взятку в $15 млн. В сентябре 2009 года — к шести годам за организацию незаконного прослушивания телефонных переговоров и использование бюджетных средств для подкупа журналистов, политиков и бизнесменов во время предвыборной кампании 2000 года. Экс-президент Перу признал свою вину по обоим пунктам обвинения. В 2012 году четверо детей Фухимори (старшая дочь выдвигалась на президентских выборах 2011 года) подали прошение о помиловании отца, страдающего раком языка

Фото: AP

Трижды бывший председатель совета министров Италии Сильвио Берлускони был фигурантом нескольких уголовных дел. 15 февраля 2011 года его обвинили в использовании услуг несовершеннолетних проституток и злоупотреблении служебным положением при освобождении одной из них, Каримы эль-Маруг («Руби-сердцеедка»), когда та попала в полицейский участок. Еще одним пунктом обвинения стали организации оргий, которые Берлускони устраивал на своей вилле под Миланом. 24 июня 2013 года Берлускони был приговорен к семи годам лишения свободы и пожизненному запрету занимать государственные должности. Годом ранее Берлускони приговорили к четырем годам тюрьмы за махинации с налогами. С учетом действия закона об амнистии, он должен был провести в тюрьме один год. 8 мая 2013 года после подачи апелляций суд Милана подтвердил ранее вынесенный приговор. Но политик обжаловал и его. 1 августа 2013 года Высший кассационный суд Италии оставил в силе данный приговор. В силу преклонного возраста Берлускони разрешили провести этот год под домашним арестом или на общественных работах

Фото: Reuters

Президент Чили в 1974–1990 годах Аугусто Пиночет в октябре 1998 года был арестован в Лондоне по подозрению в многочисленных убийствах чилийцев. Запрос на его арест выдал суд Испании. 24 марта 1999 года Пиночет был оправдан Палатой лордов, сославшейся на то, что экс-президент Чили не должен нести ответственности за преступления, совершенные им до 1988 года, при этом он лишался иммунитета от преследований за преступления, совершенные позже. В августе 2000 года Верховный суд Чили лишил Пиночета сенаторской неприкосновенности и обвинил в совершении преступлений более чем по 100 эпизодам, связанным с убийствами, похищениями и пытками людей. В 2004 году начался процесс по делу о соучастии в убийстве командующего сухопутными силами генерала Карлоса Пратса и членов Левого революционного движения Хуана Рамиреса и Нельсона Эспехо. К 30 октября 2006 года Пиночет был обвинен в 36 случаях похищения людей, 23 случаях применения пыток и одном убийстве, наркоторговле, торговле оружием и уклонении от уплаты налогов. 10 декабря 2006 года, перенеся инфаркт, Аугусто Пиночет умер в госпитале Сантьяго

Фото: AP

Глава Румынии с 1974 по 1989 год Николае Чаушеску и его супруга Елена в 1989 году были приговорены к расстрелу и конфискации всего имущества. Чрезвычайный трибунал обвинил Николае Чаушеску в подрыве национальной экономики, вооруженном выступлении против народа и государства, разрушении государственных институтов и геноциде. Супруги были обвинены и в нанесении крупного ущерба государственной собственности, открытии секретных счетов в иностранных банках (на сумму свыше $1 млрд) и попытке бегства с этими деньгами из страны. В случае согласия супругов на лечение в психиатрической больнице они могли бы избежать смертной казни, однако Чаушеску отказались. В Рождество 25 декабря 1989 года супруги Чаушеску были расстреляны. Имущество семьи было продано на аукционах

Фото: AP

Президент Югославии с 1997 по 2000 год Слободан Милошевич был арестован 1 апреля 2001 года и тайно передан Международному трибуналу по военным преступлениям в бывшей Югославии по обвинению в депортациях, убийствах, преследованию по политическим, расовым и религиозным мотивам. Процесс по делу Милошевича не был закончен, так как подсудимый 11 марта 2006 года умер в тюрьме в Гааге от инфаркта миокарда

Фото: AP

Президент Израиля с 2000 по 2007 год Моше Кацав в 2010 году был приговорен к семи годам тюрьмы за изнасилование и другие преступления сексуального характера. Впервые обвинение Кацаву было предъявлено в июле 2006 года одной из бывших сотрудниц. В ответ Кацав обвинил ее в клевете, но еще несколько женщин выступили с обвинениями против него. 25 января 2007 году полномочия Кацава были приостановлены, обвиняемый признался в сексуальных домогательствах и в превышении своих полномочий, за это обвинения в попытке изнасилования были сняты. Но 8 апреля 2008 года Кацав отказался от сделки с обвинением и заявил о невиновности. Несмотря на это 30 декабря 2010 года окружной суд Тель-Авива вынес обвинительный приговор. 7 декабря 2011 года Моше Кацав самостоятельно прибыл в тюрьму «Маасиягу» в Рамле

Фото: AP

Бывший президент Тайваня Чэнь Шуйбянь был арестован 11 ноября 2008 года. Его обвинили в коррупции и отмывании денег. Суд признал его виновным в растрате государственных средств, отмывании денег и получении взяток, и приговорил к пожизненному заключению. Однако 11 июня 2010 года пожизненное заключение было заменено двадцатью годами лишения свободы и штрафом в размере $7,5 млн. В июне 2013 года он пытался повеситься на полотенце в своей камере

Фото: Reuters

Президент Коста-Рики с 1998 по 2002 год Мигель Анхель Родригес был признан виновным в коррупции в апреле 2011 года и приговорен к пяти годам тюрьмы. Поводом для уголовного дела стала взятка в размере $800 тыс. от французской телекоммуникационной компании Alcatel. Компании нужен был правительственный контракт на сумму в $149 млн, который она таким образом получила. В августе 2013 года против экс-президента были выдвинуты новые обвинения в незаконном использовании государственных средств в период его правления в 1998–2002 годах. Следствие по делу продолжается

Фото: AP

Президент Либерии с 1997 по 2003 год Чарльз Тейлор был задержан в ноябре 2005 года по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в годы гражданской войны в Сьерра-Леоне, укрывательстве членов «Аль-Каиды», каннибализме, нелегальной торговле алмазами. В конце марта 2006 года правительство Нигерии выдало его международному трибуналу ООН. Особое внимание к суду привлек тот факт, что в качестве свидетеля была вызвана фотомодель Наоми Кэмпбелл, которой Чарльз Тейлор якобы подарил мешочек с алмазами. 26 апреля 2012 года Чарльз Тэйлор был признан виновным в пособничестве и подстрекательстве к военным преступлениям и в соучастии в преступлениях против человечности и приговорен к 50 годам тюремного заключения

Фото: AP

Смотреть

Новости компаний Все