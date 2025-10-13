Экс-президент Франции Саркози отправится в тюрьму 21 октября

Бывший президент Франции Николя Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября. 25 сентября суд приговорил его к пяти годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент Франции Николя Саркози

Фото: Stephane Mahe / Reuters Бывший президент Франции Николя Саркози

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Как передает Le Figaro, 21 октября Николя Саркози доставят в тюрьму Ла-Санте в Париже. Экс-президент будет отбывать срок в одиночной камере.

Когда Николя Саркози доставят в тюрьму, адвокаты смогут подать ходатайство об освобождении. Если апелляционный суд удовлетворит его, политик сможет выйти на свободу в конце декабря. Господин Саркози также вправе просить условно-досрочное освобождение, поскольку в январе ему исполнилось 70 лет.

Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. Расследование в отношении него началось в 2013-м. Суд признал, что президентскую кампанию политика незаконно финансировали власти Ливии. Господин Саркози вину не признал, а решение суда назвал «унижением Франции».