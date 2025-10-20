Ученые создали микрочип для восстановления зрения у слепых

Группа ученых изобрела микрочип, который поможет вернуть зрение слабовидящим и незрячим людям с поражением сетчатки глаза. Статья, посвященная этому изобретению, опубликована в The New England Journal of Medicine.

Устройство PRIMA помогло 81% участников исследования, страдающих прогрессирующей возрастной макулярной дегенерацией (ВМД), добиться значимого улучшения зрения. Из 32 участников клинических тестов 26 стали вновь различать буквы и цифры. В среднем пациенты смогли верно прочесть на 25 букв (около 5 строк) в таблице проверки зрения больше, чем без имплантата, а один из них продвинулся на 59 букв в таблице, то есть его зрение стало практически идеальным.

Возрастная макулярная дегенерация — хроническое прогрессирующее заболевание сетчатки глаза, которое приводит к постепенной потере центрального зрения и чаще всего встречается у пожилых людей. Со временем пациенты с ВМД все хуже различают цвета, а в центре их поля зрения появляется темное пятно, что вызывает трудности при чтении или делает его вовсе невозможным.

Новая технология включает в себя камеру, установленную на специальных очках. Камера фиксирует изображения и проецирует их на беспроводной имплантат сетчатки размером 2 на 2 мм. Затем имплантат преобразует свет в электрические импульсы и отправляет их в мозг.

Кирилл Сарханянц