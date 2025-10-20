Исполнителя покушения на жену бизнесмена в Казани экстрадировали в Россию

Подозреваемого в покушении на жену бизнесмена Ивана Шевырева в Казани Рифата Султанова арестовали, сообщили ТАСС в силовых структурах. Господин Султанов пытался скрыться от следствия и уехал в Таджикистан, однако его экстрадировали в Россию и поместили в СИЗО.

Подозреваемого задержали сотрудники МВД России и Таджикистана. Рифат Султанов, а также двое других фигурантов дела, Бурихон Хамидов и Булат Галлямов, признали вину, сообщил собеседник агентства.

Нападение произошло утром 14 октября рядом с гимназией на улице Восстания в Казани. Дождавшись, когда 34-летняя Ирина Шевырева высадит ребенка из машины, преступник нанес ей множественные ножевые ранения и скрылся с напарником на мотоцикле.

Ранее суд арестовал сообщника исполнителя Бурихона Хамидова, а также продлил срок задержания мужу пострадавшей Ивану Шевыреву и его отцу Станиславу Шевыреву. Они находятся под подозрением в организации нападения. Оба подозреваемых вину отрицают.

