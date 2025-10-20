В Госдуме предложили ввести недельный оплачиваемый отпуск для отцов младенцев

Группа оппозиционных депутатов Госдумы внесла законопроект, вводящий семидневный оплачиваемый отпуск для отцов новорожденных детей.

Согласно законопроекту, отцы младенцев будут иметь право подать заявление на отпуск в течение года после рождения ребенка. При этом по истечении данного срока отпуск не предоставляется и денежная компенсация не выплачивается. Соответствующие поправки вносятся в Трудовой кодекс.

«Законопроект обеспечивает защиту трудовых прав работников, способствует укреплению института семьи и развитию отцовства, а также улучшает демографическую ситуацию»,— указали авторы инициативы в пояснительной записке.

Как отметили депутаты, действующее законодательство не предполагает дополнительных отпусков для отцов. Им доступны пятидневный отпуск по семейным обстоятельствам без сохранения зарплаты, а также использование вне графика ежегодного оплачиваемого отпуска.

Под законопроектом оставили подписи 5 депутатов из партий «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), КПРФ и ЛДПР, в том числе главы думских комитетов Ярослав Нилов и Нина Останина (КПРФ).

Накануне в России в пятый раз отмечался День отца. По случаю праздника представители думских оппозиционных партий напомнили о необходимости введения новых льгот для глав семейств, в том числе для отцов новорожденных.

Подробнее — в материале «Любовь к отеческим словам».

Степан Мельчаков