Любовь к отеческим словам

День отца, отмечавшийся в России 19 октября в пятый раз, уже вошел в «обязательную программу» парламентских партий, но с разными акцентами. Если «Единая Россия» и КПРФ подчеркивают связь праздника со специальной военной операцией (СВО), то ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и «Новые люди» больше говорят о социально-экономических мужских заботах. Впрочем, по мнению опрошенных “Ъ” экспертов, электоральный потенциал «отцовской» темы далек от исчерпания.

Днем 19 октября с поздравлением «ко всем россиянам» по случаю молодого праздника (см. справку) обратился Владимир Путин. Он отметил, что «глава семьи пользуется непререкаемым авторитетом у всех народов нашей многонациональной страны», и призвал мужчин стремиться «соответствовать этому званию». Отдельно президент поздравил участников СВО.

Военно-патриотическую составляющую Дня отца выделили также «Единая Россия» (ЕР) и КПРФ. Единороссы организовали тематические мероприятия на уровне первичных отделений и «молодежек» с акцентом на чествовании участников СВО. «Мы хотим, чтобы каждый ребенок, чей отец сражается за мирное небо над головой, знал: его папа — пример для всей страны, а мы — большая семья, которая всегда готова его поддержать»,— сказал лидер «Молодой гвардии ЕР» Антон Демидов. А руководимый Ниной Останиной (КПРФ) комитет Госдумы по защите семьи провел круглый стол с участием сотрудников силовых ведомств. Как пояснила госпожа Останина (КПРФ), в Год защитника Отечества «у праздника особое звучание», связанное с «отцами-защитниками» и «отцами-героями».

Другие партии памятную дату тоже не пропустили. От имени «Новых людей» отцов поздравила депутат Госдумы Анна Скрозникова: «Отец не просто слово. Это опора, защита и пример. Это человек, который работает, не жалея сил, чтобы у семьи было все необходимое». С социально-экономических позиций выступил и лидер СРЗП Сергей Миронов, пообещавший и дальше добиваться принятия закона о досрочной пенсии для многодетных отцов. «Это станет признанием их вклада в демографию и послужит не только повышению рождаемости, но и сокращению мужской смертности, увеличению продолжительности жизни наших мужчин»,— уверен политик.

Наконец, для ЛДПР праздник стал поводом напомнить о базовых «мужских» пунктах партийной программы, таких как стипендии для студентов-отцов, службы сопровождения отцов-одиночек, кредитные каникулы для отцов новорожденных, «отцовский капитал» для многодетных семей и пр. «Забота о мужчине должна стать стратегическим направлением государственной политики»,— заявил председатель либерал-демократов Леонид Слуцкий.

В позиционировании большинства партий «женская» тема выражена ярче «мужской», в том числе потому, что большинство избирателей составляют женщины среднего и старшего возраста, рассуждает политолог Константин Калачев. Отцовская и мужская повестки, сфокусированные на темах социального статуса, прав многодетных отцов и т. д., в партийных программах и заявлениях отражены слабо и «как электоральный ресурс недооценены», считает эксперт: «Эмпирический опыт говорит, что мужчина и отец в нашей действительности часто уязвим. Хотя считается, что у нас возобладали традиционные ценности, реальный глава семьи во многих случаях — женщина». На этом фоне «партии защиты мужчин» явно не хватает, полагает господин Калачев.

В России около 35 млн отцов несовершеннолетних детей, говорит политолог, член президиума Союза отцов Павел Склянчук. Теоретически эта социальная группа могла бы стать «крупнейшей политической силой с опорой на патриархальные ценности», но у нее «нет своей идентичности, дискурса и лидеров мнений», сетует эксперт. К отцовской повестке, по его мнению, относятся вопросы рынка труда, доступности жилья и автомобилей, массового спорта и уличной безопасности, но партии вслед за государством «продают» гражданам «пассивную идеологию патернализма» и ориентированы на универсальную социальную группу «родители».

Из партий больше других отцами занимается ЛДПР, что может принести ей дополнительные голоса на выборах в Госдуму-2026, добавляет господин Склянчук. Либерал-демократы точно были «мужской» партией в эпоху Владимира Жириновского, доносившего соответствующие сигналы за счет образа и риторики, уточняет Константин Калачев. Но сейчас использование образа сильного мужчины и отца является прерогативой президента, заключает политолог: «У нас отец один — отец нации. Он же сильный мужчина-лидер, и он надпартийный».

Григорий Лейба