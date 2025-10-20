В Ульяновской области бывшего вице-премьера подозревают в превышении полномочий

В Ульяновске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя регионального правительства, сообщило в понедельник следственное управление СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

СУ СКР отмечает, что уголовное дело возбуждено вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ульяновской области на основании оперативно-разыскных материалов регионального УФСБ. Бывшего вице-премьера подозревают в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

По версии следствия, подозреваемый в 2024-2025 годах, «используя служебное положение, обеспечил победу аффилированной ему коммерческой организации в аукционе по реконструкции очистных сооружений в городе Барыше», «кроме того, он давал незаконные указания об увеличении суммы авансирования лоббируемой фирме, а также изменял иные значимые условия контракта в пользу подрядчика».

Фамилию зампреда в официальных сообщениях не раскрывают, однако, по данным источника «Ъ-Волга», близкого к следственным органам, речь идет о бывшем вице-премьере Владимире Пушкареве. 2 сентября на заседании штаба по комплексному развитию региона губернатор Ульяновской области Алексей Русских объявил, что вице-премьер Владимир Пушкарев, курировавший работу минимущества и архитектуры, минЖКХ и строительства, минприроды, минтранса, покинул свой пост. Причины отставки Владимира Пушкарева губернатор не назвал, хотя известно, что по всем курируемым зампредом министерствам было много претензий в части исполнения нацпроектов и государственных программ.

В частности, одним из наиболее громких скандалов было исполнение проекта реконструкции очистных сооружений в городе Барыше, где подрядчик — ООО «Технология» фактически ничего не построил, сорвав исполнение нацпроекта. Летом 2024 года контракт с «Технологией» был расторгнут. В сентябре 2024 года с третьей попытки был заключен контракт на реконструкцию барышских очистных (стоимостью 317,4 млн руб.) с новым подрядчиком — ООО «Империал» (Москва). Изначально срок завершения работ был запланирован на август 2025 года, однако непосредственно на стройплощадке почти ничего не изменилось, строительство не велось. В марте этого года допсоглашением районной администрации с «Империалом» срок окончания исполнения контракта передвинут на 3 августа 2026 года. В конце сентября вопрос очередного срыва сроков строительства очистных в Барыше рассматривался в Москве комиссией под председательством замминистра природных ресурсов и экологии РФ по «Инциденту №55» — «Очистные сооружения».

В СУ СКР от сообщений подробностей уголовного дела отказываются, отмечая, что «в настоящее время по этому уголовному делу проводятся следственные действия в трех субъектах РФ, изымается значимая документация и иные предметы, имеющие значение для следствия». По неофициальной информации, следствие готовится к задержанию Владимира Пушкарева, который в настоящее время находится в Москве.

Сергей Титов, Ульяновск