ЕК планирует поэтапно запретить импорт российского урана в Евросоюз

Еврокомиссия планирует запретить импорт российского урана в страны Евросоюза. Вводить запрет планируют поэтапно из-за особенностей поставок в сфере ядерной энергетики, уточнила представитель ЕК Ана Кайза Итконен.

«Цепочки поставок в сфере ядерной энергетики имеют свои особенности и сложности, которые нам нужно будет обсудить, прежде чем вносить предложение. Но, несмотря на это, мы четко даем понять, что предложение будет. Я не имею информации о конкретных временных рамках»,— сказала Ана Кайза Итконен на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Представитель ЕК добавила, что до этого комиссия была сосредоточена на отказе от газа из России, а теперь планирует заняться преобразованиями в сфере ядерной энергетики.

В мае газета Bild писала, что ЕС планирует отказаться от поставок урана из России. Источники газеты в правительственных кругах отмечали, что страны сообщества вели переговоры с Францией об ограничении импорта для АЭС.