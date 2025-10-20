Ирина Шевырева пришла в себя после покушения в Казани

Предпринимательница Ирина Шевырева, на которую 14 октября было совершено нападение у гимназии № 94 в Казани, пришла в сознание после тяжелых ранений. Об этом стало известно в ходе заседания в Советском районном суде Казани.

По версии следствия, неизвестный мужчина в мотоциклетном шлеме нанес женщине несколько ударов ножом, в том числе в шею. Пострадавшую доставили в реанимацию, где она находилась в тяжелом состоянии. Сейчас Шевырева пришла в себя, однако из-за полученных травм пока не может говорить и испытывает трудности с дыханием.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования дела задержаны предполагаемые организаторы покушения — супруг потерпевшей Иван Шевырев и его отец Станислав Шевырев.

Анна Кайдалова