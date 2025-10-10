На капремонт участка трассы Казань — Шемордан выделят 32 млн рублей

На капитальный ремонт автомобильной дороги Казань — Шемордан в Пестречинском районе Татарстана выделят 32,1 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Ремонт затронет участок с 46-го по 50-й километр. Рабочим необходимо выполнить демонтаж старого покрытия, земляные и укрепительные работы, устройство тротуаров, бордюров и водосбросных сооружений. Работы необходимо завершить до 15 июня 2026 года.

Заказчиком выступает АО «Татавтодор» — крупнейшее дорожное предприятие Татарстана, занимающееся строительством, ремонтом и содержанием региональных автомагистралей.

Анна Кайдалова