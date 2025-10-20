«Аль-Джазира»: под завалами в Газе остаются тела 10 тыс. погибших палестинцев

В секторе Газа под завалами остаются около 10 тыс. тел погибших палестинцев. Об этом сообщил катарский телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на представителя сил гражданской обороны анклава.

Собеседник канала заявил, что только в секторе Газа из-под завалов все еще не извлечены тела 4 тыс. местных жителей. По его словам, для поиска тел нужна специальная техника, которая отсутствует в Газе, несмотря на прекращение боевых действий.

Израиль и «Хамас» подписали представленное президентом США Дональдом Трампом соглашение о реализации первого мирного плана 9 октября. На следующий день режим прекращения огня вступил в силу. Накануне ЦАХАЛ нарушил условия сделки и атаковал объекты «Хамаса» в секторе Газа. Израильская армия заявила о возвращении к перемирию после серии ударов.