В Самаре проверят информацию об антисанитарных условиях в корпусе колледжа

Прокуратура Железнодорожного района Самары организовала проверку исполнения требований федерального законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также качества и безопасности питания в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В надзорном ведомстве уточняют, что в интернете выявлена публикация об антисанитарных условиях в помещениях корпуса колледжа на ул. Дзержинского, 31. По результатам проведенной проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц и решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку информации о еде с плесенью для учащихся самарской гимназии №133.

Руфия Кутляева