В Самаре проверяют информацию о еде с плесенью в гимназии №133

Начата проверка по факту сообщений о том, что учащихся самарской гимназии №133 кормили едой с плесенью. Об этом сообщает прокуратура.

Надзорное ведомство намерено оценить действия ответственных должностных лиц и при необходимости принять меры. В понедельник, 20 октября, в соцсетях появилось сообщение о том, что учащимся гимназии №133 на завтрак подали омлет с плесенью и яичной скорлупой.

В мэрии сообщили, что муниципальный департамент образования уже провел проверку в гимназии №133 и установил, что сотрудники пищеблока использовали алюминиевый противень для приготовления блюда, в итоге «произошло нарушение технологии».

Порции завтраков учащимся были заменены, а подрядчику направили претензию. Плесень в блюде не нашли, утверждают чиновники.

