Ущерб от пожара в аэропорту столицы Бангладеш может превысить $1 млрд

Мощный пожар, вспыхнувший 18 октября в грузовом терминале международного аэропорта в Дакке, может обойтись местным компаниям более чем в $1 млрд убытков. Огонь уничтожил большие партии готовой одежды, текстиля, лекарственных препаратов и других товаров, подготовленных к экспорту. Как отмечает BBC, опросившая местных экспертов, масштабы убытков могут привести к банкротству некоторых производителей.

Бангладеш стоит на втором месте в мире после Китая по объемам экспорта одежды. Индустрия пошива одежды приносит стране около $40 млрд в год, а это более 10% ВВП Бангладеш. Как сообщил BBC старший вице-президент Ассоциации производителей и экспортеров одежды Бангладеш Инамул Хак Хан, огонь уничтожил не только готовые заказы крупных мировых ритейлеров, но также большие партии образцов товаров, которые планировалось показать новым покупателям. Бангладешская International Air Express Association, объединяющая компании экспресс-доставки, также согласна, что ущерб от пожара превысит $1 млрд.

Пожар в аэропорту Дакки вспыхнул в середине дня 18 октября, из-за чего были отменены и перенаправлены в другие аэропорты несколько рейсов. Причина возгорания пока не установлена. Справиться с огнем удалось только через 27 часов. В ходе тушения пострадали 35 человек.

Алена Миклашевская