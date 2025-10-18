Аэропорт столицы Бангладеш открылся после сильного пожара

Пожар, который произошел в международном аэропорту Хазрат Шахджалал в столице Бангладеш, взят под контроль. Полеты были возобновлены в 21:20 по местному времени (18:20 мск), сообщили в министерстве гражданской авиации и туризма страны. Пострадавших нет.

«В ближайшее время начнется расследование с целью установить причину пожара, будут приняты необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов»,— сообщили в министерстве (цитата по ТАСС).

Пожар начался в грузовом терминале около 14:30 по местному времени (11:30 мск), сообщала местная пресса. Из-за происшествия не менее пяти рейсов были перенаправлены в аэропорты других городов Бангладеш.

За последние дни в Бангладеш произошло три сильных пожара: в аэропорту, на швейной фабрике и складе химикатов в районе Мирпур в столице страны и в восьмиэтажном здании фабрики в Читтагонге. Временное правительство страны пообещало наказать виновных, если выяснится, что пожары произошли в результате диверсий или целенаправленных поджогов.