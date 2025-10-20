Цена бензина АИ-92 на бирже побила рекорд в 15-й раз за год

Стоимость бензина АИ-92 на Петербургской бирже обновила рекорд в 15-й раз за год и достигла 74,336 тыс. руб. за тонну (+0,08%). При этом цена на АИ-95 снизилась до 79,622 руб. за тонну (-0,51%).

Стоимость летнего дизельного топлива, согласно данным торгов, упала на 6,76%, до 64,939 тыс. руб. за тонну, межсезонного — на 5,04%, до 63,69 тыс. руб. за тонну. Зимнее дизтопливо подорожало на 0,2%, до 77,709 руб. за тонну.

Авиакеросин подорожал до 80,203 тыс. руб. (+2,92%), мазут — до 22,267 тыс. руб. (+0,61%). Цена сжиженного углеводородного газа выросла до 17,229 тыс. руб. (+3,45%).

Оптовые котировки АИ-92 и АИ-95 растут в течение последних месяцев из-за внеплановых остановок НПЗ. Власти нескольких регионов сообщали о дефиците топлива. 20 октября вице-премьер Александр Новак сказал, что спрос на топливо в России начал снижаться.

