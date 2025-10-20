Уиткофф: мирные сделки становятся заразительными

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф считает, что мирные соглашения становятся все более популярными в мире. В интервью CBS он рассказал о конфликтах, над урегулированием которых сейчас работает.

«Мирные сделки сегодня заразительны»,— сказал господин Уиткофф в программе 60 Minutes.

По словам дипломата, он продолжает работать по украинскому направлению, одновременно его команда задействована в подготовке соглашения между Алжиром и Марокко и надеется заключить его в ближайшие месяцы. Также Стив Уиткофф упомянул о возможном долгосрочном решении по Ирану.

Стив Уиткофф вместе с зятем президента Джаредом Кушнером работали над урегулированием в секторе Газа. Спецпосланник заявлял, что чувствовал себя «немного преданным» после удара Израиля по Катару, где находились представители «Хамас».