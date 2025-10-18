Уиткофф почувствовал себя «немного преданным» после удара Израиля по Катару

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф был разочарован действиями Израиля, который в начале сентября нанес удар по столице Катара во время переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Об этом он заявил в интервью для CBS. Господин Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер были «ключевыми переговорщиками», отмечает телеканал.

«Полагаю, и Джаред, и я почувствовали, что нас немного предали», — сказал спецпосланник.

На вопрос о реакции президента Дональда Трампа он ответил: «Я думаю, он понял, что израильтяне немного вышли из-под контроля ... и что пришло время проявить большую твердость».

9 сентября ЦАХАЛ ударил по расположению делегации палестинского движения «Хамас» в Дохе. Целями атаки израильская сторона назвала высокопоставленных членов движения, ответственных за атаку 7 октября 2023 года. В конце прошлого месяца премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил катарскому коллеге Мухаммеду бен Абдель Рахману бен Джасем Аль Тани, сообщали израильские СМИ. Утверждалось, что он извинился за нарушение суверенитета Катара и гибель при ударе сотрудника спецслужб страны.