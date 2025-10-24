Три поколения русских ученых

Профессора Казанского, Томского, Санкт-Петербургского университетов Иван Догель, Александр Догель и Валентин Догель оставили заметный след в истории отечественной и мировой биологии и высшего образования. Настолько заметный, что скоро исполнится 100 лет учебнику по зоологии беспозвоночных Валентина Догеля, очередное переиздание которого вышло в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Догель

Военврач Иван Догель

Родоначальником научной династии Догелей был профессор фармакологии Казанского университета Иван Михайлович Догель. В 1854 году в возрасте 24 лет он окончил Медико-хирургическую академию, был зачислен лекарем в Санкт-Петербургский военно-сухопутный госпиталь и почти стразу откомандирован в Новгородский гарнизонный батальон, оттуда весной 1855 года его перевели в Финляндский линейный батальон, в рядах которого он участвовал в «деле» при бомбардировке английским флотом Свеаборга в июле 1855-го, за что был удостоен высочайшего благоволения.

Дальше была гарнизонная служба в разных воинских частях, но, вероятно, начальству столичного военно-медицинского госпиталя, где лекарь Догель все еще числился в откомандированных в армию, импонировало его стремление повысить свою квалификацию, и его неоднократно откомандировывали в расквартированные в Москве разные гренадерские полки, чтобы он имел возможность сдавать в Московском университете экзамены на степень доктора медицины.

В итоге в 1863 году в возрасте 33 года Догель защитил в Московском университете диссертацию «Современный взгляд на строение и отправления лимфатических желез», стал доктором медицины, был зачислен старшим аптекарем в 52-й пехотный Виленский полк и почти сразу переведен в Московский военный госпиталь, где его военная службы закончилась. По Министерству народного просвещения он был зачислен на службу в клинику Московского университета и отправлен на стажировку за границу. Там он провел почти четыре года, работая в Гейдельбергском университете у Бунзена, Кирхгофа и Гельмгольца и в Лейпцигском университете у Карла Людвига на его кафедре физиологии, потом выросшей до Физиологического института.

Фармаколог Иван Догель

По возвращении в Россию Иван Догель был избран доцентом Казанского университета, а спустя два года в возрасте 41 года стал там профессором и оставался таковым до своей смерти в 1916 году, только при уходе в отставку в 1897 году ему за счет пенсии был удвоен профессорский оклад, и он стал заслуженным профессором. Он был награжден орденами Св. Станислава, Св. Анны и Св. Владимира разных степеней, дослужился до генеральского чина действительного статского советника. Опубликовал около полусотни научных трудов, в том числе учебное руководство для студентов и практикующих докторов «Основы фармакологии и рецептуры», участвовал в российских и международных научных симпозиумах и считается основоположников отечественной школы экспериментальной фармакологии.

Что можно без сомнения поставить ему в заслугу, так это его исследование действия хлороформа на организм животных и человека, которое он провел еще во время своей стажировки в Гейдельбергском университете в 1866 году. Синтезированный в 1830-е годы хлороформ в конце 1840-х стали использовать для наркоза, а в 1850-е годы он практически заменил эфир при общей анестезии больных. Пирогов тоже демонстрировал операции под наркозом хлороформа студентам Медико-хирургической академии, в том числе Ивану Догелю. Однако в 1860-е годы в медицинской литературе накопилось более сотни случаев смерти больных под хлороформом, и первым, кто экспериментально показал на животных возможность рефлекторной остановки сердца при раздражении слизистой оболочки носа парами хлороформа, был доктор Догель. Хлороформу нашли замену в виде закиси азота (веселящего газа), а имя физиолога Ивана Догеля стало известным в Европе.

Из интересных неспециалистам исследований Ивана Догеля можно отметить его опыты по воздействию музыки на животных и людей разных национальностей. Подопытными у него были кабинетные служители в Казанском университете — татарин Гариф и русский Михайла. «Игра на флейте малороссийской мелодии не сопровождалась заметным изменением в кровообращении у татарина, но при игре на той же флейте татарской мелодии, полученная запись показала резкое изменение не только в кровообращении, но и в дыхании»,— писал Иван Догель. Аналогично реагировал Михайла на скрипичное исполнение народной песни «Лучина, лучинушка». Согласитесь, что от этого опыта до изобретения полиграфа был один шаг, но никто из ученых всерьез тогда эти эксперименты Догеля не воспринял, и «детектор лжи» появился только через полвека.

Что же касается музыки и животных, то «вследствие ли раздражения органа слуха свистком, или игрой на музыкальном инструменте учащение сердцебиения у кролика, кошки и собаки возрастает в пределах от 6 до 50 ударов в минуту. …Нередко, кроме того, можно наблюдать изменение в этих случаях в ритме и силе сердца. …Кровяное давление под влиянием музыки у животных повышается иногда до 70 милл. ртутного столба». Спустя век подобные исследования уже никто не воспринимает как шутку, особенно после того, как надои у коров повысились под влиянием классической музыки, а сейчас вошли в моду исследования хард-рока, рэпа и классики на домашних питомцев.

Дворянин Иван Догель

Если советских историков науки меньше всего интересовала сословная принадлежность Ивана Догеля, в наше время историки словно соревнуются в частоте упоминания его дворянского происхождения. Хотя и так ясно, что если бы он не был дворянином, то не мог бы жениться на княжне Наталье Алексеевне Оболенской, подобного мезальянса в те годы просто не могло быть. Тем не менее доктор исторических наук, профессор Института истории СПбГУ Давид Иосифович Раскин не так давно опубликовал масштабное и детальное архивное исследование родословной Ивана Догеля. Оно доступно в интернете, желающие могут его почитать сами, а если коротко, то картина получается такая.

Род Догелей относится к литовской шляхте и ведет свое начало от Кириана Цырина-Догеля, который в XVI веке владел обширными поместьями. Но к ХIХ веку все это было уже в прошлом. Род Догелей обеднел и захудал. Некоторым его представителям удалось сохранить права дворянства по записи в шестую часть Родословной книги Виленской губернии, другим — восстановить свою принадлежность к благородному сословию через запись в первой, второй и третьей частях этой книги, то есть получив дворянство по ордену, по чину на военной службе и по чину на гражданской службе. В четвертую и пятую части губернских родословных книг включались натурализовавшиеся в России иностранцы, уже имевшие дворянское достоинство или княжеские, графские и баронские титулы на своей бывшей родине. А в шестой части числились дворяне по родословной.

Положение изрядно увеличившего в числе рода потомков Кириана Цырина-Догеля усложнялось тем, что указом Николая I от 19 октября 1831 года вся многочисленная польско-литовская шляхта, которая не сумела доказать свое дворянство, переписывалась либо в однодворцев, либо в мещан. Родители Ивана Догеля этой участи избежали, у них было небольшое имение в сельце Залесском Витебской губернии, где в 1830 году у них родился сын Ян (Иван), но в губернской родословной книге они тем не менее не числились. Подобных помещиков Догилей, не имевших или почти не имевших крепостных, был не один десяток. Единственным способом у этих шляхтичей повысить свой социальный статус и выбиться из нужды было получение образования и поступление на государственную службу. А одним из наиболее привлекательных вариантов карьеры (и в смысле возможности получить образование за казенный счет, и в смысле будущей обеспеченности) было медицинское образование.

Зато жена у Ивана Догеля была родовитой донельзя. Княжна Наталья Алексеевна Оболенская (по матери Голицына) вела свою родословную от Рюриков, но принадлежала к ветви Оболенских-Белых, для которой слава, богатство и власть тоже остались в далеком прошлом. Ее отец был отставным поручиком и средней руки помещиком со множеством дочерей на выданье. Встретилась княжна с Иваном Догелем в Гейдельберге, где он стажировался у Гельмгольца, и там же, в Германии, они обвенчались. Своего имения у молодоженов не было, не нажили они его и потом.

В Гейдельберге у них родился сын Михаил, который стал профессором международного права в Казанском университете, потом профессором полицейского права в Юрьевском университете, после революции эмигрировал и был профессором Русского юридического факультета при Парижском университете. Такие факультеты, кроме парижского, были созданы для русских эмигрантов еще в Праге и Харбине.

Нейрогистолог Александр Догель

В медицине и биологии продолжателями научной династии Догелей были племянник Ивана Догеля Александр Станиславович Догель и сын последнего Валентин Александрович Догель. Александр окончил казанскую гимназию и в 1874 году поступил в Казанский университет. Окончил его с золотой медалью и был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию. Потом была заграничная стажировка, а по возвращении домой — звание приват-доцента и должность прозектора Казанского университета.

Через два года он уехал в недавно созданный Томский университет, который тогда состоял из единственного факультета — медицинского. Там он стал секретарем, потом деканом этого факультета и профессором. Там же он познакомился с цесаревичем Николаем Александровичем, возвращавшимся из Японии и посетившим в Томске лабораторию профессора Догеля. В 1895 году Александр Догель был переведен в Санкт-Петербургский университет на кафедру зоологии, сравнительной анатомии и физиологии на должность экстраординарного профессора и в 1898 году стал ординарным профессором.

Научной специализацией Александра Догеля была нейрогистология, он считается основателем этого направления в отечественной науке, причем признание его научных заслуг опережало его официальную карьеру. В 1892 году совет Русского общества охраны народного здравия наградил его большой золотой медалью. В 1894 году он был избран членом-корреспондентом Императорской академии наук и награжден за труды по гистологии премией имени Карла Бэра. В 1903 году он был избран членом Международной ассоциации академий для изучения нервной системы и был членом Комитета по присуждению Нобелевских премий, а в 1911-м его кандидатура выдвигалась на Нобелевскую премию.

В положенный срок он получил чин действительного статского советника и был награжден всеми положенными профессорам орденами по очереди: от ордена Св. Станислава до ордена Св. Владимира, что давало ему право на потомственное дворянство. Но ни он сам, ни его сын Валентин никогда не предпринимали никаких попыток оформить это официально. После окончания Гражданской войны Александр Догель планировал эмигрировать в Белград или Софию, но в 1922 году умер.

Бессмертный учебник

Научная карьера его сына Валентина 1882 года рождения тоже складывалась стандартно. В 18 лет он поступил на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, окончил его с дипломом I степени и был оставлен при университете для приготовления к ученой степени. Стажировался на зоологической станции в Неаполе, потом в Бергене и Тронхейме и даже поучаствовал в Международном зоологическом конгрессе в австрийском Граце. Защитил магистерскую диссертацию по простейшим, описав новый вид паразитических динофлагеллят (Haplozoon Dogiel, 1906) из кишки многощетинковых червей, и в дальнейшем его исследования сосредоточились на паразитических простейших.

В 1913 году он стал профессором, а спустя два года завкафедрой зоологии беспозвоночных Санкт-Петербургского университета, которую возглавлял до конца свей жизни. Только во время Первой мировой войны он ушел добровольцем на фронт и работал там в санитарно-транспортном отряде. А во время Великой Отечественной войны в эвакуации был деканом биологического факультета Казахского государственного университета и первым директором созданного им Института зоологии Казахстанского филиала АН СССР. В 1939 году был избран членом-корреспондентом АН СССР.

Сейчас Валентин Догель считается основоположником эволюционной паразитологии, его «Общая протозоология» (1951) была переведена на главные европейские языки. Но у нас его помнят благодаря его учебнику для вузов «Зоология беспозвоночных», по которому учились все наши биологи старшего поколения. Это был первый учебник, который попадал в руки всем студентам первого курса биофаков всех вузов в СССР. Первое его издание вышло в 1934 году, и потом он переиздавался два раза до войны и еще пять раз после нее.

Последнее, седьмое издание вышло в 1981 году. Потом началась перестройка с ломкой советских стереотипов, в том числе стандартов обучения. Появилось множество альтернативных учебников как в вузах, так и в средней школе. В школе в 1987 году из учебника зоологии первым выпрыгнул заяц, а потом побежали оттуда и другие звери, которые, по мнению Академии педнаук, перегружали разум учащихся шестых—седьмых классов. С вузовскими учебниками столь смелых новаций не наблюдалось, но альтернативные догелевскому новые учебники зоологии беспозвоночных, чего греха таить, по своей сути были и остаются его компиляциями, только с учетом последних достижений зоологов-беспозвоночников.

Любопытно тут другое. Уже в наше время последнее советское издание «Зоологии беспозвоночных» Валетина Догеля 1981 года по меньшей мере три раза переиздавалось в виде стереотипного издания, то есть без малейших изменений; в последний раз — в этом году. На сайте издателя стоит его цена — 1699 руб. Интересно, зачем и для кого они его издали. Букинисты могут приобрести не копию, а оригинал этой книги на онлайн-аукционе за 200 руб. Для богатых студентов? Но много ли таких наберется? Скорее он пользуется спросом у профессоров, читающих студентам лекции по зоологии беспозвоночных. Впрочем, это предмет совсем другой науки — теории маркетинга. А что касается истории науки, то фамилия Догель по-прежнему жива в отечественной биологии, и кто знает, сколько еще проживет.

Ася Петухова