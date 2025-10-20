Юрген Клопп допустил возвращение в «Ливерпуль»

Бывший главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп не исключает возможность своего возвращения в команду. Об этом он заявил в подкасте The Diary of a CEO.

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Фото: Andrew Boyers / Reuters

«Я уже говорил, что если вернусь в АПЛ (Английскую премьер-лигу.— ''Ъ''), то только в ''Ливерпуль''. Так что в теории мое возвращение возможно»,— сказал господин Клопп.

Юрген Клопп возглавлял «Ливерпуль» с 2015 по 2024 год. Под его руководством клуб стал победителем Лиги чемпионов, впервые за 30 лет выиграл чемпионат Англии, а также завоевал Суперкубок UEFA и стал обладателем Кубка и Суперкубка страны. Клопп дважды (2019, 2020) признавался лучшим тренером года по версии Международной федерации футбола (FIFA).

Свой уход из клуба в 2024 году немецкий специалист объяснил тем, что у него «закончились силы». На этом посту его сменил нидерландец Арне Слот, который в прошлом сезоне привел «Ливерпуль» к победе в чемпионате Англии.

